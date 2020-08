Walgelijk! Serieverkrachter vrijgelaten – maakt meteen weer nieuw slachtoffer (15 jaar)

In Frankrijk heeft zich een gruwelijk tafereel voltrokken, een vrijgelaten serieverkrachter heeft een meisje van 15 jaar oud toegetakeld. In 2005 was de man veroordeeld voor 18 jaar celstraf, maar in 2016 kwam hij vervroegd vrij. Helaas had de celstraf weinig invloed op zijn gedrag. Het 15 jarige slachtoffer was verkracht en gewurgd.





Het blijft een moeilijk vraagstuk; want hoe stopt men een serieverkrachter. TBS, levenslang of korte celstraffen? Het blijft een ontzettend moeilijk vraagstuk, vooral omdat de terugval gigantisch is.

In 2005 was de man al veroordeeld voor negen verkrachtingen, drie pogingen tot verkrachting en er was één geval van seksueel geweld. In 2016 mocht hij vervroegd vrij, en sinds die tijd hield hij zich keurig aan de opgelegde afspraken. Hij ging in therapie en meldde zich altijd keurig.

,,Hij hield zich aan al zijn verplichtingen en bezocht elke twee maanden een psychotherapeut’’, aldus Justitie. ,,Er was geen enkele reden om te vermoeden dat hij in herhaling zou vallen.’’

Toch ging het weer mis, ook in Nederland zien we dit soort terugvallen. Wat de vraag oproept hoe we dit effectief kunnen blijven aanpakken. Het meisje in kwestie – en ook de vorige slachtoffers – zijn voor het leven getekend. Ook is het voor de oude slachtoffers een nachtmerrie om te horen dat hun dader weer op vrije voeten was, én dat hij weer een nieuw meisje slachtoffer heeft gemaakt.