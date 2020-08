Was hardhandige aanpak van 71-jarig omaatje door politie, vanwege 1,5 meter regel, nou echt nodig? Ze is bont en blauw!

Cilia (71) ging op bezoek bij een wijkontmoetingscentrum in Zeist. Omdat ze daar geen 1,5 meter afstand hield is ze, zo zegt ze, samen met haar man ‘zeer hardhandig’ de deur uitgezet. Ze zit helemaal onder de blauwe plekken! Gaat de politie hier niet veel te ver?

Cilia Akkermans is een vaste gast in een huiskamer van instelling Abrona, genaamd het Binnenbos. Door een medewerker werden zij en de twee andere dames met wie zij koffie zat te drinken, vriendelijk verzocht om de anderhalve meter afstand te hanteren. Wat zij volgens Cilia ook deden. Zij vervolgt haar verhaal:

“Ik heb wel commentaar gegeven tegen de persoon die mij al vaker dwars heeft gezeten (de medewerker, red.) en het voelde later als wraak dat hij zei dat ik eruit moest. Toen ik dat weigerde, zei hij dat hij mij vorderde. (…).” “Vervolgens kwam er een politieagent die mij en mijn man in dreigende taal zei dat wij direct en zo snel mogelijk het pand moesten verlaten. Ik loop met een rollator, dus dat gaat niet zo snel. We werden keihard geduwd en hij dreigde dat hij ons zou arresteren. Hij heeft mij in de hal op de grond gegooid en hardhandig beetgepakt en mijn man een klap op zijn hoofd gegeven, (…).”

Volgens Janke Bakkum, manager van MeanderOmnium, de beheerder van Binnenbos, is er heel wat anders aan de hand. Mevrouw zou de afstand niet hebben willen hanteren, en niet in te zijn gegaan op het verzoek van een (opgeroepen) boa om dan maar te vertrekken. Met andere woorden: ze werkte niet mee, bracht anderen in gevaar en stribbelde alleen maar tegen. De boa moest vervolgens de politie erbij halen en die hebben haar uiteindelijk moeten verwijderen.

Het is natuurlijk te gek dat het zo uit de klauwen is gelopen, dat een omaatje van 71 en haar man met zulke enorme blauwe plekken thuiszitten! Dat gaat wel erg ver.

Aan de andere kant geloof ik ook best dat deze mevrouw nogal recalcitrant was, wat ze uit haar eigen versie van het verhaal ook wel laat blijken. Als van beide versies pakweg de helft klopt, dan zou ik denken dat deze mevrouw zich inderdaad niet wilde verplaatsen, en ook de medewerker een sneer meegaf.

Maar omdat de twee andere koffiedrinksters in allebei de verhalen verder niet meer voorkomen, vermoed ik ook dat de manager er ‘uit wraak’ een boa bij heeft geroepen. Als zij namelijk alleen maar zat, maar geen afstand hield, dan die andere twee toch ook niet? Die hadden ook gewoon wat verder weg kunnen schuiven. Of bewoog Cilia dan mee naar één iemand van het gezelschap?

Op het moment dat die boa arriveert en afgaat op de versie die de manager van het verhaal heeft, dan snap ik ook wel dat die mevrouw recalcitrant wordt. Dan komt ze helemaal niet meer uit haar stoel en daarna escaleert de boel! Maar dan nóg lijkt het mij een zwaar overdreven reactie van de politie. Voor hetzelfde geldt was er op dat moment een medische reden voor haar tegendraadse gedrag, een delier of vanuit een bepaald ziektebeeld. Was voor iemand van die leeftijd heel goed mogelijk geweest! Ze zijn hier wel echt te ver gegaan.