Wat een verrijking! Escalatie ruzie drillrapgroepen dreigt na steekpartij

De politie in Den Haag zal komende tijd extra gaan surveilleren op en rond het strand van Scheveningen. Dit allemaal vanwege de fatale steekpartij waar ‘Chuchu‘ bij om kwam. Ook in Amsterdam en Rotterdam staat de politie op scherp, ze vrezen namelijk wraakacties. Gezellig dit, anno 2020 belandt Nederland in een heuze ‘rapoorlog’.



Naar aanleiding van berichten op het internet besloot de politie om preventieve maatregelen te nemen. Geheel logisch natuurlijk, het zou onvoorstelbaar zijn als we daadwerkelijk ‘gangster’-taferelen in Nederland zien. Waarbij obscure drillrapclubjes elkaar gaan beschieten.

Afgelopen maandagavond zochten twee drillrapclubjes – 73 De Pijp uit Amsterdam en Blacka 24 uit Rotterdam – elkaar op om een vete uit te vechten. Het resultaat: één dode.

De politie in de grote steden staat dus op scherp. De politie van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben nauw contact met elkaar om ervoor te zorgen dat de drillrap-kneuzen geen halve burgeroorlog veroorzaken.

„Sinds vorig jaar volgen wij als organisatie dit fenomeen. Dat er een Rotterdamse jongen uit de rapscene om het leven is gekomen vraagt om alertheid en gezond verstand. Wij zijn dan ook alert op uitingen op sociale media en op straat. Wij zoeken nu nadrukkelijk het contact met de jongeren. We zitten er bovenop om te voorkomen dat er verdere escalatie plaatsvindt”