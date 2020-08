Wilders bizarre liefdesrelatie met homofoob, intolerant Hongarije van Orbán: ‘Wat een geweldig land’

Geert Wilders is op vakantie in het Hongarije, met al haar pracht en praal en de rijke historie van onder andere de Donaumonarchie kent Hongarije ook haar donkere kanten. Die donkere kant is toch wel Orbán. Voor veel anti-EU-lieden blijft Hongarije altijd een voorbeeld land, ongeacht wat voor haat Orbán loopt te spuien. Wilders is natuurlijk fan van de grote leider omdat Hongarije bijna moslim vrij is, en het liefst ziet Wilders dit ook gebeuren in Nederland. Ondertussen kan je terechte vraagtekens zetten bij de achterlijke idolisering van Orbán door Wilders.





Al dagen loopt Wilders de ene vakantiekiekje na de andere te delen. Nu is Hongarije ook echt een prachtig land, maar laten we wel wezen: wat Orbán aan het doen is, is niet bewonderenswaardig. Hoe Orbán de Wir-Schaffen-das-ramp heeft aangepakt van Merkel was inderdaad indrukwekkend. Maar al jaren is Orbán bezig om de rechtsstaat en de democratie te ondermijnen in Hongarije. Homohaat en minachting voor de rechtsstaat vieren hoogtijdagen, en dat allemaal dankzij Orbán. Wilders loopt nu wel leuk te pronken met foto’s van hem en Orbán, maar dit slaat natuurlijk helemaal nergens. Orbán is destructief bezig, en zal Hongarije op de lange termijn alleen maar meer beschadigen. Is dit wat we naar Nederland willen importeren?

Wat een geweldig land. Nauwelijks moskeeën, geen hoofddoekjes op straat, géén socialisten of nepliberalen aan de macht, géén marokkaanse straatterreur, géén asielzoekers en mensen zijn trots op hun eigen cultuur + identiteit. Nederland kan op veel punten veel leren van Hongarije! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 1, 2020