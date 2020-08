Zelfde verhaal, ander land: ook Duitse politie onder vuur met BLM-gemekker

In de VS protesteren ze tegen politiegeweld als (vermeende) uiting van racisme. In Nederland worden onze minderheden door de politie al nauwelijks neergeknald, dus ligt de focus meer op ‘etnisch profileren’ en Zwarte Piet. Maar toch zijn onze agenten volgens BLM ook gevaarlijk! En in Duitsland is het ‘kennelijk’ nu ook hetzelfde verhaal. Het lijkt wel een patroon!



Ieder land en iedere politieorganisatie kent natuurlijk z’n eigen gebreken. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat haast exclusief de westerse landen en vooral de westerse politie állemaal wel een vorm van discriminatie, racisme of een ander ‘eng gedachtegoed’ bezigt.

Als we de beeldvorming moeten geloven, dan schieten Amerikaanse agenten het liefst (zomaar) zwarte burgers neer. Nederlandse agenten hebben het vooral op Marokkanen gemunt en Duitsers gaan (dit keer) vooral voor hun Turkse minderheid.

En het is altijd hetzelfde verhaal! In het eerste geval zou het komen door de Ku Klux Klan en het slavernijverleden, die cultureel gezien de politieorganisatie daar zouden hebben beïnvloed.

Voor ons in Nederland wordt krampachtig geprobeerd om ook zo’n duidelijke connectie te verzinnen. Daar blijft het echter bij het koppelen van het slavernijverleden en de culturele traditie van Zwarte Piet aan een algemene tendens van racisme. Het had natuurlijk een stuk beter gewerkt als het slavernijverleden over Marokkaanse slaven ging en Zwarte Piet dáár op was geïnspireerd, maar helaas.

Voor Duitsland kun je de koppeling natuurlijk al wel raden. Daar heeft de politie nog vast wel wat fascistische en/of extreemrechtse trekjes overgehouden aan de geschiedenis, die zich op één of andere manier vertalen in haat tegen Turkse immigranten.

En waar er in de VS tenminste nog een duidelijk frame kan worden gemaakt van het racisme daar (video’s van politiegeweld), lukt dat in Europese landen dus maar moeizaam! Hier gaat het veel meer over niet geverifieerde doodsbedreigingen of meldingen van discriminatie, en ronduit zwakke vermoedens van etnisch profileren.

Achter iedere (smaakloze) grap en vorm van satire wordt meteen racisme gezocht. En ik zal heus niet ontkennen dat er wel degelijk oprecht racistische uitingen tussen zullen zitten, maar de spoeling wordt op deze manier wel héél erg dun. Zo blijkt er toch verrassend vaak een behoorlijk goede reden te zijn voor agenten om etnisch te profileren.

Al maken ze daardoor soms inderdaad ook fouten, daar hebben die BLM-types wellicht een punt. Maar laten we niet overdrijven. Helaas willen ze dat blijkbaar juist wél heel graag…