Zoveelste poging oppositie voor extra salaris zorgmedewerkers mislukt. Kabinet stemt tegen

Al geruime tijd probeert de oppositie om zorgmedewerkers structureel extra salaris te geven, maar alle moties en wetsvoorstellen worden afgewezen door een meerderheid. Ondanks alle moeite van de oppositie en druk vanuit de zorgmedewerkers komt die verhoging er niet. Het geld is er op dit moment gewoon niet aldus het kabinet.



Rutte is vrij duidelijk, op dit moment is er gewoon geen geld beschikbaar om een salarisverhoging te realiseren. Rutte benadrukt dat het salaris van zorgmedewerkers de laatste twee decennia al flink is gestegen, en dat het komende jaren nog wel blijft stijgen. Het kabinet wil zich aan de normale salarisstijging houden.

“We kunnen niet alle salarissen extra laten stijgen en de economische crisis bestrijden.”

De oppositie gedroeg zich als één sterk blok vandaag, waarin het voornamelijk opviel dat Wilders en Klaver dezelfde meningen delen over dit thema.

“Vandaag laat de coalitie zich hun ware anti-zorg gezicht zien. De coalitie moet zich kapot schamen.”

Baudet zij vandaag al dat het een verkeerde keuze is van het kabinet. Er wordt wel met miljarden gestrooid om een EU-herstelfonds op te tuigen, maar een paar miljard naar onze eigen zorg gaat dan weer niet lukken. Volgens Baudet komt dit doordat het kabinet de verkeerde keuzes maakt.