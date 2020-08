Zucht. Dichter des Vaderlands Akwasi begint kruistocht tegen ‘koloniale plinten’: ‘Het is echt een ding’

Dichter/geweldsoproeper heeft weer wat te klagen over het immer racistische Nederland. Op zijn Instagram-verhaal laat hij weten dat hij het echt een schande vindt dat er ‘koloniale plinten’ worden verkocht in Nederland. Dit zou volgens hem voor mensen zijn die thuis graag overheerst willen worden. Akwasi gaat weer los…



De plint heet toevallig ‘koloniaal‘ maar het straalt nu niet bepaald koloniale vibes uit. Toch is dit voor Akwasi weer een voorbeeld hoe rot onze samenleving is. Dus nu is het wachten op een Arie-Boomsma-boycott oproeper van onze culturele hoogvlieger.

Op zijn Instragram pagina vraagt hij zich openlijk af welke mensen dit nu zouden willen kopen. Nou beste Akwasi, waarschijnlijk mensen die gewoon een mooie, witte plint willen hebben. Er is niemand, maar dan ook niemand, die deze plint koopt om met de reden dat het hem of haar doet denken aan de WIC.

“Voor als je thuis overheerst wilt worden“, briest hij. “Haal nu jouw inferieuriteit naar boven. In je eigen huis. Deze plinten nemen je grond over.”

We zijn benieuwd wanneer we de volgende Dam-demonstratie kunnen verwachten. Nederland zit wel weer te wachten op een Kennedy-achtige speech van onze anti-Sinterklaar intellectueel.

Wanneer wordt de racistische hitsende blanken hatende opruier #Akwasi nu eindelijk vervolgd door het @Het_OM ? Zijn zij al klaar met hun 'onderzoek'? pic.twitter.com/NLYBkGQSuk — Mark de Hollander (@markdehollander) August 30, 2020

Ondertussen vergeet niemand meer dit moment. Het grootste WTF-moment van 2020.