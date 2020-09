Actiegroep Containment Nu wil nog meer coronaregels: “Wij willen andere én strengere regels”

De laatste weken werd iedereen doodgegooid met de wappies rondom Viruswaanzin en later Viruswaarheid. Maar nu blijkt dat Viruswaarheid er een ‘concurrent’ bij heeft. Een actiegroep die namelijk lijnrecht tegenover de zeloten van Engel staan. Containment Nu wil juist nog meer regels, nu het aantal besmettingen drastisch stijgt willen zij strengere maatregelen.



Iedere week vindt een nieuwe actiegroep wel weer het leven. Eerst was het de hype rondom BLM en toen de anti-coronamaatregelen, nu krijgen we ineens een actiegroep die juist nog meer overheidssturing wil. Het gaat zo nog druk worden met al demonstraties van verschillende groepen. De actiegroep Containment Nu stond vandaag te demonstreren in Amsterdam

Michael Blok. lid van Containment Nu, is het niet meer dan logisch dat we snel strengere maatregelen moeten nemen. Er zijn inmiddels al zo’n 18.000 mensen lid van Containment Nu.

“Wij willen andere én strengere regels. Er moeten méér mondkapjes worden gedragen op drukke plekken”

De actiegroep komt niet per se met veel nieuwe inzichten, zij willen dat de standaard maatregelen beter worden uitgevoerd.

“Ook pleiten wij voor meer testen. Vooral de mensen die het virus snel overdragen, moeten om de een à twee weken pro-actief worden getest. Denk bijvoorbeeld aan zorgmedewerkers.”

Medische experts zoals Diederik Gommers zien meer maatregelen niet zitten, zij willen liever dat huidige maatregelen beter worden nageleefd.

“De afgelopen zes weken zijn er steeds tussen de 30 en 36 patiënten op de ic’s”, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Gommers is geen voorstander voor meer regels. “Ik wacht liever met strengere maatregelen tot die echt nodig zijn”,