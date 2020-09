Alles moet kapot: KOZP-racisten ‘hoopvol’ dat Mark Rutte hun zieke agenda omarmt

Och kijk, bij de racistische beweging Kick Out Zwarte Piet zijn ze hoopvol dat Mark Rutte hun agenda écht gaat omarmen. Nee, er is nog niet 100 procent geloof en vertrouwen — wie kan dat wel hebben bij die man? — maar ze zijn positief.

Wat natuurlijk betekent dat wij ons grote zorgen moeten maken.

“De acties die wij met duizenden mensen de afgelopen negen jaar gevoerd hebben om institutioneel racisme aan te pakken in Nederland, lijken eindelijk binnengedrongen in Den Haag,” zegt de walgelijke Jeffrey Airfryer in een verklaring. “Er is gesproken over de mechanismen die de structurele achterstand voor zwarte en bruine mensen in stand houden. Dit hebben we besproken aan de hand van verschillende thema’s, zoals onderadvisering in het onderwijs, etnisch profileren door de politie en het gebrek aan onderzoek als het gaat over ziektes die met name zwarte mensen treffen, zoals sikkelcelziekte.”

Vervolgens stelt meneer de Nederlandhater dat het hem hooopvol stemt dat Rutte lijkt ‘in te zien’ (kuch, hoest, proest) dat er systematisch racisme is in Nederland.

“Maar,” gaat hij verder, “wij verwachten actie en beleid, ook ná de aankomende verkiezingen in 2021. Wij zijn voorzichtig hoopvol, maar een gesprek met de premier wint nog niet ons politiek vertrouwen na jarenlange stelselmatige achterstelling. We zullen onze kritische houding ten opzichte van de politiek behouden totdat racisme is verdwenen uit het dna van de Nederlandse samenleving.”

Het is om van te kotsen dat Rutte mensen die dit soort uitspraken doen over ‘het dna van de Nederlandse samenleving’ serieus neemt en uitnodigt voor een gesprek.