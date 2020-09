Amnesty International: ‘Nederlands bedrijf levert surveillancetechnologie aan China’

Volgens Amnesty International zijn er zeker drie Europese bedrijven, waarvan een Nederlands bedrijf, die geavanceerde surveillancetechnologie leveren aan de veiligheidsdiensten in China. Het zou zo maar kunnen dat deze technologie wordt gebruikt voor mensonterende praktijken waar de Chinezen bekend om staan. Amnesty vreest dat deze technologie bijdraagt aan de mensenrechtenschending in China.





Amnesty is bang dat deze bedrijven indirect het systeem ondersteunen wat ervoor zorgt dat de Chinese overheid haar barbaarse praktijken in stand kan houden. Wat de Europese bedrijven doen is overigens volkomen legaal, dit soort technologie mag gewoon volgens de regelgeving worden geleverd.

Het Wageningse bedrijf Noldus Information Technology verkocht emotieherkenningssystemen aan bedrijven die gelieerd zijn aan de Chinese overheid. De soms dystopische beelden van China’s sociale controle systeem komen dus wellicht uit Wageningen.

Amnesty roept de EU op voor betere regulering, zij willen dat de exportregelgeving op de schop gaat zodat dit soort leveringen niet meer kunnen plaatsvinden.

Het bedrijf Noldus zegt overigens niks verkeerd te hebben gedaan, zij maken namelijk alleen producten die geen risico vormen voor de mensenrechten en voldoen aan de ethische normen.

Noldus ontkent dat het zou gaan om surveillancetechnologie, maar dat hun emotieherkenningssystemen alleen bedoeld zijn voor gedragsonderzoek.