Amsterdam kapot bezuinigd: water neemt flinke hap uit kade in centrum

Een stuk van de kade aan de Binnengasthuisstraat in het centrum van Amsterdam is, met lantaarnpaal en al, ingestort. Jarenlang is er door de gemeente (ook onder burgemeester Halsema) bezuinigd op het onderhoud van de infrastructuur. En nu krijgen ze daar te maken met derdewereldpraktijken.

Hier is de schade goed te zien:

Mei 2019 op Google al dranghekken te zien pic.twitter.com/FvU9LX622K — Rob van Kan 🔻 (@EdgeOfEurope) September 1, 2020

Rond 12:30 uur stortte de kade aan de overzijde van de Grimburgwal in, terwijl er herstelwerkzaamheden aan werden uitgevoerd. Het lijkt er dus op dat er te lang niets aan is gedaan en dat men onderschat heeft hoe belabberd de kade er in werkelijkheid al aan toe was.

Er zijn gelukkig geen mensen in het water gevallen of onder het puin terechtgekomen, of daar is vooralsnog in ieder geval nog geen melding van gemaakt. Maar zeg nou zelf, dit is toch compleet absurd? Gewoon een hap uit een straat zo groot als een fietspad!

Hopelijk is dit dan eindelijk een wake-up call en pakken ze dit nu eens een keer goed aan, maar dat zal wel niet. Ik denk dat Amsterdammers heel snel heel huiverig worden voor waar ze straks zullen lopen, vooral als er binnen de kortste keren nog meer door het water wordt opgeslokt. En die kans zit er echt wel dik in (foto’s onderaan).