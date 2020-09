Amsterdammers zijn bang voor extra strenge maatregelen: ‘Lockdown ten koste van alles voorkomen’

In Amsterdam maakt men zich zorgen; het aantal besmettingen stijgt gigantisch, wat nogal frustrerend is voor velen, anderzijds vrezen Amsterdammers dat zij binnenkort in een lockdown moeten. Rutte vertelde tijdens zijn persconferentie dat strengere maatregelen de enige oplossing zullen zijn om het aantal besmettingen te verminderen. Economisch gezien zal een nieuwe lockdown rampzalig zijn voor de stad.



Ook Amsterdamse politici zijn in dubio over de situatie, ze erkennen dat het flink misgaat. Ondertussen weet iedereen dat een nieuwe lockdown desastreus zal zijn. Amsterdammers zelf zien ook wel dat het misgaat, zij merken dat veel mensen zich totaal niet houden aan de regelgeving.

“Misschien moeten we terug van een vijfdaagse naar een driedaagse markt. Het grootste deel hier heeft overal maling aan. Ze denken: het overkomt mij niet. Tot het ze wel overkomt en ze hun oudere familieleden besmetten.”

De Amsterdamse VVD is vooral kritisch op burgemeester Halsema en het college, zij zijn volgens de VVD vrij onzichtbaar gedurende deze crisis. Juist in deze tijden moeten zij zichtbaar zijn in de stad. Ze moeten veel meer initiatief nemen en vooral veel de communicatie opzoeken met de wijken waar het aantal besmettingen flink oploopt.

De vraag is natuurlijk of er überhaupt een gemeentebestuur een lockdown durft te verkondigen. Er kan wel druk zijn vanuit Den Haag voor een regionale lockdown, maar uiteindelijk beslist de lokale driehoek. En die zitten hier niet altijd op te wachten.