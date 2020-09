Baudet in de Kamer: ‘Grapperhaus gelooft niet in de 1,5 meter. Tijd om ermee te stoppen!’

Het coronadebat van vandaag gaat voornamelijk over de positie van minister Ferdinand Grapperhaus, is de positie nog wel houdbaar? Blijft Grapperhaus nog aan, vertrekt hij of zal er een compromis worden gesloten. De oppositiepartijen zijn flink aan het inhakken op Grapperhaus, de coalitie probeert hem te beschermen. Ondertussen proberen andere politici ook andere punten aan te kaarten, zoals de ‘houdbaarheid’ van de anderhalvemetersamenleving.



PvdD-voorvrouw Ouwehand heeft een oude motie uit de doos gehaald om nogmaals te benadrukken dat het voor sommige mensen enorm nadelig is dat zij nu een strafblad hebben vanwege de coronaregels. De motie werd ingediend in de hoop dat hier na gekeken kon worden, en er mogelijk een versoepeling mogelijk was waardoor mensen makkelijker van deze justitiële aantekening af konden.

#Grapperhaus-debat. Justitiële aantekening voor burgers als zij zich even niet hielden aan de #corona-regels? In mei was @PartijvdDieren al mede-indiener van aangenomen motie-Azarkan cs die vroeg om mensen niet op te zadelen met een #strafblad Kabinet moet die gewoon uitvoeren! pic.twitter.com/M8wcRnn3IK — Esther Ouwehand (@estherouwehand) September 2, 2020

Baudet begreep de houding wel van Grapperhaus, volgens Baudet is het namelijk goed mogelijk om je schoonmoeder in deze tijd een knuffel te geven. Eigenlijk alles wat Grapperhaus fout deed, zou weer mogelijk moeten zijn volgens Baudet. Volgens hem heeft Grapperhaus ons duidelijk gemaakt dat de 1,5 meter regel best kan worden heroverwogen. Als zelfs Grapperhaus niet meer gelooft in deze regel, waarom de rest van Nederland wel dan?

Baudet pleit dan ook voor afschaffing van de anderhalvemetersamenleving.

Ferd #Grapperhaus gelooft niet dat de 1,5 meter nodig is. Waarom zouden Nederlanders dat dan wel moeten geloven?@thierrybaudet: "Laten we de maskers afdoen. Laten we dit theaterstuk stoppen. Laten we de coronamaatregelen beëindigen." #Baudet #FVD #coronadebat pic.twitter.com/SLpjFq8Lz7 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 2, 2020