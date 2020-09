Baudet nodigt rapper Tisjeboyjay uit voor FVD journaal, usual suspects worden weer helemaal gek

Het is echt te triest voor woorden: Thierry Baudet nodigt een rapper uit voor een paar minuten durend gesprek tijdens het FVD Journaal en zie, de usual suspects draaien weer helemaal door. Linkse hypocrieten roepen dat het écht niet kan, zo’n gast, en de rechtse weglopers waar we onderhand allemaal mee bekend zijn beamen dat. Want Tisjeboyjay is een rapper en mag dus geen mening hebben over het coronabeleid. Nou ja, tenzij hij het beleid van de regering onderstreept, natuurlijk, dan mag hij heel hard van alles en nog wat roepen.

Eerder vandaag maakte Baudet bekend wie de gasten in het volgende FVD Journaal zullen zijn. Eén van hen is Tisjeboyjay, de bekende rapper.

Vanavond in het FVD journaal: @Tisjeboyjay1 en @WybrenvanHaga over de dramatische effecten van de corona-maatregelen. Is het middel niet erger dan de kwaal? @marcelcrok over de noodzaak van kernenergie. En: de nieuwe EU-plannen om de democratie buitenspel te zetten! Kijken dus! pic.twitter.com/kbplS1HEH5 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) September 28, 2020

Je hebt dus Marcel Crok die langskomt om te praten over het klimaat en er gaat ook gesproken worden over de nieuwste plannen van de EU om de eigen democratie buitenspel te zetten. Hartstikke interessant en leuk.

Maar wacht, er wordt ook een paar minuten gesproken met een rapper die kritisch is op het coronabeleid van het kabinet.

Oh nee! Hoe durft Baudet?! Weet hij dan niet dat alleen virologen daar een mening over mogen hebben — of tenminste hoog opgeleide quasi-rechtse twitteraars die zichzelf belangrijker vinden dan de rechtse beweging waar ze deel van uit zeggen te maken?

Want ja, dat zijn zijn de reacties van de usual suspects op Twitter. Van die types die élke keer kritiek hebben op FVD en zeggen dat “de partij kapot wordt gemaakt door Baudet!” (zonder wie er helemaal geen partij was, maar dat vergeten ze even) als hij de euvele moed heeft te praten met iemand wiens cv hen niet aanstaat — en zeker ook nog eens als die persoon een mening heeft die hen niet aanstaat.

Het is schandelijk, die arrogantie. FVD moet ook met dat soort mensen spreken — en hun kritiek op het beleid op een serieuze manier behandelen, ook als de partij niet elke mening van die personen deelt. Het gaat erom dat je ook met dat soort mensen in gesprek gaat, en dat je daarmee de kiezer laat zien: ik hoef het niet met je eens te zijn om je een luisterend oor te kunnen bieden.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat een behoorlijk deel van de kritiek op het overheidsbeleid wel degelijk terecht is, zoals Baudet zelf al meerdere malen heeft uitgelegd, zowel op tv als in de Tweede Kamer. De overheid maakt er een puinhoop van, de PCR-testen zijn niet betrouwbaar genoeg, en de maatregelen veroorzaken een veel te grote schade aan de economie. Dat dit soort kritiek het kabinet niet aanstaat, soit. Maar dat het niet geuit mag worden op een internet-programma van een oppositiepartij is écht kolder.