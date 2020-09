Baudet over proces Wilders: “Het is een zwarte dag voor de rechtsstaat”

Gisteren heeft het Hof een uitspraak gedaan over de ‘minder’-uitspraak van Wilders. Wilders is schuldig verklaard voor ‘groepsbelediging’. Uiteraard gaat Wilders met dit vonnis niet akkoord, hij heeft al gezegd dat hij in cassatie gaat. Ook Thierry Baudet betreurt de rechterlijke uitspraak, volgens hem was het een ‘zwarte dag voor de rechtsstaat’.

Wilders eerste uitspraak na de rechtszaak was dat ‘Nederland een corrupt land is geworden’. Wilders is van mening dat het belachelijk is dat hij niet zijn mening mag uiten over bestaande problematiek, waar ook nog eens miljoenen Nederlanders hem gelijk geven. Doordat Wilders nu veroordeeld is, en ook nog eens in cassatie gaat, betekent dat Wilders nog flink wat langer in de schijnwerpers blijft staan.

Met de verkiezingen op het oog, is in cassatie gaan de enige logische stap. Naast dat hij zijn naam wil zuiveren, is het ook een fantastische campagne-strategie.

Volgens Baudet is de hele veroordeling van Wilders onzinnig. Groepsbelediging is volgens hem iets wat niet bestaat. Een persoon kan gevoelens hebben, maar een groep niet volgens Baudet. Ook blijft het een heikel punt dat men in een rechtbank een politicus gaat veroordelen voor zo iets kleins, dat kan op de lange termijn alleen maar nadelig zijn voor het politieke klimaat in Nederland.