Betrapt! VVD’er Halbe Zijlstra LOOG over rol bij het goedkeuren van granietstort

Halbe Zijlstra is al een tijdje geen minister meer. Tegenwoordig is hij een hoge pief in de bouwsector. Om precies te zijn is hij topman bij bouwbedrijf VolkerWessels.

Hartstikke leuk voor hem natuurlijk. Hij zal daar heel goed verdienen. Alleen heeft minister Van Nieuwenhuizen wel een probleem. Volgens Zembla én een hoogleraar heeft Zijlstra namelijk gelogen over zijn rol bij het goedkeuren van granulietstort.

Het Algemeen Dagblad legt uit:

In de gemeente West Maas en Waal is grote onrust ontstaan over de stort van granuliet in de zandwinplassen van Over de Maas. Begin dit jaar toonde Zembla in een uitzending dat er binnen Rijkswaterstaat grote discussie bleek te zijn over het feit of granuliet gevaarlijk is en of het wel zomaar gestort kan worden. De top van Rijkswaterstaat hakte uiteindelijk de knoop door dat granuliet gezien kan worden als grond en niet als een bouwstof. In dat laatste geval mag het niet zomaar worden toegepast in plassen.

Maar nu komt het, die beslissing is volgens hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen van de Vrije Universiteit van Amsterdam én het tv-programma Zembla beïnvloed door Zijlstra. En dat is niet alles. Nee, wat dit hele verhaal nog erger maakt is dat hij hierover gelogen heeft.

“In dit dossier wordt op alle niveaus niet de waarheid gesproken,” aldus Van Eijbergen. “Dat vind ik schokkend. Dit schendt alle integriteitsregels die je kunt bedenken. Dat zou in Wit-Rusland kunnen gebeuren, maar dit verwacht je niet in Nederland.”

Wat Zijlstra persoonlijk betreft, die “gaat de integriteitsgrens over door op grond van zijn oude contacten als bewindspersoon mensen heel erg onder druk te zetten en daar vervolgens niet de waarheid over te spreken.”

Oeps.

Van Eijbergen concludeert uiteindelijk dat de huidige minister Cora van Nieuwenhuizen gelogen heeft toen ze beweerde dat “de belangen van de asfaltindustrie géén rol speelde bij het besluit om granuliet te zien als grond.”

Die belangen speelden wél een rol, en iedereen was zich daarvan bewust. Aldus Zembla én de hoogleraar.

Mooi. Wanneer gaan er spreekwoordelijke koppen rollen?

