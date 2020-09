Bizar! Faalactie ‘nieuwe’ Pieten in Eindhoven heeft 40.000 euro gekost

De gemeente Eindhoven heeft even aan heel Nederland laten zien hoe je het beste met belastinggeld over de balk kan smijten. De nieuwe, grijze Pieten die Zwarte Piet moeten vervangen in Eindhoven hebben zo’n 40.000 euro gekost. Iets waar helemaal niet niemand op zat te wachten. LPF Eindhoven gaat vragen stellen in de raad.





40.000 euro heeft deze totaal geflopte idee gekost. Hoe je dit als gemeente in deze economische tijden kan verantwoorden zal voor velen een raadsel zijn. Zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet zagen helemaal niks in dit nieuwe concept, dus 40.000 euro kan door wc worden gespoeld. Waarom het überhaupt zoveel geld kost om dit te produceren is weer een andere vraag. Middelbare schoolleerlingen kunnen dit binnen een lesuurtje CKV produceren.

BIZAR: De totstandkoming van de nieuwe pieten in Eindhoven heeft 40.000 Euro gekost! Dit is weggegooid belastinggeld, want niemand is er blij mee. #zwartepiethttps://t.co/Wz1rK0cuEi pic.twitter.com/JXj09OpZCC — Tjerk Langman #CordonSanitaire (@TjerkLangman) September 12, 2020

LPF Eindhoven vindt het resultaat, en het proces, lachwekkend. Dit valt namelijk niet te verantwoorden aldus de partij. Vandaar dat zij de komende raadsvergadering enkele kritische vragen zullen gaan stellen.

“Maar wellicht is het Eindhovens college bereid om dit van hun eigen salaris terug te betalen. Dat gaan we binnenkort toch eens aan hen vragen.”

Sinterklaas moet nog naar ons land komen, maar al maanden is de discussie in volle gang. Dat gaat nog wat worden komende maanden.