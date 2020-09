Boefje Ferd Grapperhaus ontspringt justitiële dans tóch niet: ‘Minister van Justitie en Veiligheid heeft nu zelf ook een STRAFBLAD!’

Als opperhoofd van het ministerie van Justitie en Veiligheid dacht minister Ferdinand Grapperhaus de dans te ontspringen toen hij zo’n beetje alle coronaregels overtrad op zijn eigen bruiloft. Maar vandaag geeft het Openbaar Ministerie dan toch uitsluitsel: Onze minister heeft alsnog een boete én een strafblad te pakken!

Tot zover bekend is Grapperhaus de eerste minister op het departement Justitie en Veiligheid met een strafblad op zak. Tegenover het AD laat de minister weten de boete (en het daarbij horende strafblad) “te respecteren”.

In een reactie laat Grapperhaus verder weten:

“Ik ben er natuurlijk niet blij mee. Als minister heb ik een voorbeeldfunctie. Ik was een gewaarschuwd mens. Toch is het niet goed gegaan met de coronamaatregelen bij mijn huwelijk. Daar baal ik van. […] Ik heb heel duidelijk in de Tweede Kamer gezegd dat ík verantwoordelijk ben.”

De vraag is nu of het überhaupt wel gewenst is dat iemand met een strafblad een belangrijk orgaan zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid blijft aanvoeren. Inmiddels rijst in Den Haag de vraag weer of Grapperhaus nu nog steeds de juiste man op de juiste plek is. Over eventueel (alsnog) aftreden heeft hij tot dusver nog niets gezegd.

En tot die tijd -strafblad of niet- blijft Grapperhaus ons alsnog “belerend toespreken” wanneer hij dit nodig acht. Wat een soap.