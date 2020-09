CDA-proefballonnetje team-De Jonge blijkt giga-flop: grote Kamermeerderheid tégen prostitutieverbod

De poging van het CDA om zich eens even op uiterst kekke wijze te profileren is vanmiddag met een doffe klap in het water geploft. In de Tweede Kamer blijkt haar leuk vlak voor de verkiezingscampagne gelanceerde plannetje namelijk nauwelijks op bijval te kunnen rekenen.

Anne Kuik, aanhanger van Hugo “Bedankt voor uw stem” de Jonge van het eerste uur, had vanochtend een topleuk plannetje: gewoon even de prostitutie helemaal verbieden. Gewoon, bam, even een hele beroepsgroep uitschakelen in de hoop wat conservatieve stemmetjes binnen te halen in maart. Een leuk idee van team-Bloemschoen, maar uiteraard zijn er een hoop principiële bezwaren tegen te noemen.

Ik kan die hier allemaal herhalen, maar dat zou verspilde moeite zijn. Waarom? Het plan van Kuik/De Jonge is namelijk al vreselijk mislukt. In de Tweede Kamer blijken de gristenbroeders van ChristenUnie en SGP er wel voor te porren. Maar verder he-le-maal niemand anders.

We lopen even wat fracties af:

De VVD vindt dat je niet eerst een beroep kan reguleren om vervolgens alle ‘klandizie’ te verbieden.

D66 meent dat veel prostituees niet gedwongen worden om hun werk uit te oefenen, maar er plezier in hebben.

De PvdA wil eerst dat er meer onderzoek wordt verricht

De PVV wil de leeftijd van prostituees verhogen naar 21, maar geen algeheel verbod

Ook de rest van de partijen is niet dol op een algeheel verbod.

Daar sta je dan, met je bloemschoenen en je goede gedrag. En ontzettend lege handen, want je team bestaat uit politieke onbenullen. Hé CDA: al spijt dat jullie toch niet voor Pieter Omtzigt zijn gegaan? Dit krijg je er nu van.