Doorgeslagen CDA’er Anne Kuik wil “betaalde seks” STRAFBAAR maken.

Ah kijk. Vanwege het coronavirus worden al onze vrijheden al afgeschaft… al onze vrijheden behalve een paar. CDA-Kamerlid Anne Kuik vindt dat niet ver genoeg gaan en wil daarom dat mensen nog een vrijheid wordt ontnomen; de vrijheid om te doen en laten wat je wil met je eigen lichaam.

Op Twitter deelt Kuik heel trots het krantenartikel waarin ze uitlegt wat ze wil: een totaal prostitutieverbod. Geen bordelen, geen betaalde seks. “Toestemming om seks te hebben afkopen? Betaalde seks is niet meer van deze tijd!” stelt ze. “Stel koper strafbaar en maak een einde aan de misstanden in de prostitutie. Alle steun voor het burgerinitiatief ‘ik ben onbetaalbaar’ voor het gelijksheidsmodel #exxpose.”

Toestemming om seks te hebben afkopen? Betaalde seks is niet meer van deze tijd! Stel koper strafbaar en maak een einde aan de misstanden in de prostitutie. Alle steun voor het burgerinitiatief ‘ik ben onbetaalbaar’ voor het #gelijkheidsmodel #exxpose pic.twitter.com/hX9ZZQwXV5 — Anne Kuik (@AnneKuik) September 3, 2020

Er is wereldwijd een enorm probleem: mensenhandel. Er zijn vrouwen (en ook mannen en, het allerergste, zelfs kinderen) die in de prostitutie worden gedwongen. Dat is werkelijk vreselijk en moet keihard bestreden worden. Daar kan en mag geen enkele onduidelijkheid over bestaan.

Maar dit voorstel van Kuik gaat veel te ver. De vraag is namelijk niet “heb ik het recht om seks te kopen” maar “heb ik het recht om, als ik dat wil, seks te verkopen?” Dus, “heb ik het recht te doen en laten met mijn lichaam wat ík wil, ook als een CDA-mevrouwtje dat immoreel vindt?”

Het antwoord op die vraag moet natuurlijk: “Jazeker!” zijn. In een vrije, liberale samenleving moet je dat recht hebben.