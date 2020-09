Column Jan Roos: Holocaustontkennende stadsdichter en niemandalletje Famke Louise – samenleving wordt een freakshow

De laatste tijd heb ik last van somberheid. Het kost me steeds meer moeite om met een glimlach door het leven te gaan en mijn schouders op te halen voor alle onzin die om ons heen gebeurt. Voorheen zag ik overal de humor van in en kon ik het met een grap parkeren, maar dat gaat me steeds moeilijker af. Het zal gerust met mij te maken hebben, alleen ik kan mezelf niet alleen maar de schuld geven. Inderdaad, de grootste idioten roepen altijd dat de wereld gek is en zij niet: dat besef ik me. Alleen krijg ik wel zo langzamerhand het gevoel dat we in een soort open inrichting terecht zijn gekomen.

Frank de Boer wordt bondscoach. Dat is al raar genoeg aangezien De Boer telkens wordt ontslagen wegens waardeloze resultaten, maar ook hier wordt de alles vernietigende identiteitspolitiek er aan de kroesharen bijgesleept. Want Humberto Tan – een soort De Boer van de televisie qua flops – is boos dat de KNVB een blanke man heeft aangesteld. Tan is voorzitter van een commissie tegen racisme en discriminatie in voetbal. Hartstikke goed natuurlijk, want dat moet ten alle tijden worden bestreden, maar dat clubje hoeft zich natuurlijk dan niet druk te maken over de hoeveelheid pigment van de nieuwe bondscoach. Dat Tan nu roept dat alle donkere kandidaten zijn overgeslagen riekt net zo naar racisme als dat iemand zou roepen dat het goed is dat er voor een blanke is gekozen.

Dat overigens Frank Rijkaard eerst werd gepeild voor de functie door de KNVB maakt zijn rassenkaart al helemaal om te huilen. Wanneer gaan dat soort mensen nou eens begrijpen dat anti-racisme niet anti-blank betekent?

Ander voorbeeld: in Haarlem hebben ze een nieuwe stadsdichter aangesteld. Het gaat om Darryl Danchelo Osenga, beter bekend als rapper “Insayno”. Nu zal het mij worst zijn wie deze onzinfunctie bekleedt, ware het niet dat Insayno iemand is die bekend staat om extreem dubieuze uitspraken. Zo ontkent hij de holocaust: ‘De Holocaust is slechts een cover up voor domme schapen.’ En is de islamitische terreuraanslag in poptempel Bataclan te Parijs ook nooit gebeurd: ‘Overduidelijk weer een false flag.’ Er vielen die dag daar 90 onschuldige doden, maar de stadsdichter ziet alleen maar acteurs met Israël als casting director.

Op zijn Facebook-pagina staat Insayo zelf meerdere keren met een automatisch geweer op de foto. Op de site van de gemeente Haarlem staat te lezen: ‘Haarlem heeft gekozen voor een stadsdichterschap dat ruimte geeft aan nieuwe invloeden, over de traditionele grenzen van literaire genres heen.’ Als nieuwe invloeden onversneden antisemitisme zijn en massamoord ontkennen over de traditionele grenzen heen gaan is klopt het. Alleen dat de hoofdstad van Noord-Holland dit extremistische randfiguur deze titel geeft is naast onbegrijpelijk ook misselijkmakend onrechtvaardig.

In alle gekte kan natuurlijk de NPO, het propagandakanaal van de de overheid en die alles ontwrichtende identiteitspolitiek, niet achterblijven. Op Brandpunt+, een onzinnige website voor jongeren (van uw belastingcenten), staat te lezen dat ongesteldheid helegaar niet iets voor alleen vrouwen is. “Ik heb een vagina, maar ik vind niet dat het een vrouwelijk lichaamsdeel is.” Nu kan mij het weinig schelen of iemand zich identificeert als niet helemaal mannelijk of vrouwelijk. Wat zeg ik, al identificeer je jezelf als een gevulde koek. Maar als we op de Publieke Omroep kinderen gaan vertellen dat een vrouwelijk geslachtsdeel niet vrouwelijk is en dat mannen ook kunnen menstrueren zijn we wel ernstig de weg kwijt, volgens mij.

Vroeger had iedere kermis een freakshow. Dan kon je de vrouw met de baard en de kleine man bewonderen. Tegenwoordige is de hele samenleving een freakshow aan het worden, waar alles wat vroeger als normaal werd gezien nu normafwijkend blijkt te zijn. Straks staat op de kermis een tent met de man die zich man voelt en de hetero ongestelde vrouw.

Als kers op de taart van deze week: het geval Famke Louise. Het wicht heeft 1 miljoen volgers op Instagram en kan dus influencer genoemd worden. Probleem is wel als deze influencer zelf ook makkelijk beïnvloedbaar is. Zo kraamde de zangeres, ondanks een gebrek aan enig zangtalent, de grootst mogelijke onzin uit bij Jinek over haar actie #ikdoenietmeermee. Het grietje ging daar zitten na ophef over de oproep van haar en nog wat B-garnituur BN’ers om de strijd aan te gaan met de overheid en niet meer mee te doen met de coronamaatregelen. Nu heb ik ook kritiek op het vaak onbegrijpelijke beleid, maar niet meer mee doen brengt ouderen en zieken in gevaar.

Aan tafel van de talkshow toonde Famke Louise wie ze is: een arrogant onopgevoed niemendalletje met de intelligentie van een spliterwt. Het was niet om aan te zien. Stemverheffingen, ogen draaien, moeilijke stoere blikken, slecht Nederlands en geen normale zinsopbouw. Het was alsof je op een schoolplein van een grootstedelijke vmbo was terechtgekomen. Spijtig dat ze niet in bescherming wordt genomen door mensen om haar heen. En smerig dat Jinek een geestelijk minder valide grietje omwille van de kijkcijfers voor de bus gooit, maar ook weer een beschamend inkijkje in wie en wat tegenwoordig de helden van de jeugd zijn. En dag later nam ze alweer afscheid van haar eigen actie en #doetzetochweermee. Ze had het achteraf toch allemaal niet zo goed begrepen.

Dit was slechts een kleine greep uit één week nieuws. Met angst en beven kijk ik richting de toekomst en het maakt me alleen maar somberder.