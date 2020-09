Column Jan Roos: Trump wint met historische zege straks groots van verwarde bejaarde Biden

Het wordt in november een eitje voor de zittende Amerikaanse president Donald Trump om zijn uitdager Joe Biden te verslaan, meent Jan Roos. De media verspreiden “ziekelijke fake news” om dat niet uit te laten komen, maar het zal niet baten, verwacht de columnist. Trumps zege over twee maanden wordt “groots.”

L’histoire se répète, een bekend Frans gezegde dat gebruikt wordt als iets uit het verleden zich weer voordoet. Letterlijk: de geschiedenis herhaalt zich. In Nederland hebben we ook een mooie: een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Allebei die spreekwoorden zijn van toepassing op de huidige tijd en specifiek op de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De vorige keer zou Hillary Clinton met twee vingers in haar neus van de rare onbehouwen boer Donald Trump winnen. Kansloos dat een man met zulk raar haar ook maar in de buurt zou komen van een overwinning, kon je overal lezen. Een “landslide” zege zou het worden van de vrouw van de vorige president, kon je overal horen. Dat vonden ze niet alleen in de Amerikaanse mainstream media, maar vooral ook in Nederland werd de Republikein kansloos geacht. Lacherig werd er gedaan over peilingen waarin te zien was dat Clinton met 97% zekerheid van hem zou winnen. Een koekie, zoals dat in voetbaltermen heet.

Sinds Barack Obama als de nieuwe Jezus Christus door de vaderlandse media werd geprezen en ook nog die verkiezingen won, hebben onze jongens en meisjes van de pers het idee dat ze daadwerkelijk invloed hebben op de uitslag in de States. De grap is natuurlijk dat ze in de VS over het algemeen het bestaan van ons hele land niet kennen, laat staan van een of andere typegeit van de Volkskrant of de activistische verslaggever van RTL Nieuws. Ze blaten wat, hopende dat de uiteindelijke uitslag gelijk loopt aan hun wensen en achteraf behangen ze zichzelf dan met de zie-je-wel-medaille.

Tot de uitverkiezing van Trump. Toen zag je alle zogenaamde Amerika-deskundigen als een konijn in de koplampen kijken hoe het nou kon dat hun droomkandidaat, want Democraat en vooral vrouw, het kansloos verloor. Maandenlang waren ze niet van de buis te slaan met hun cynisme over Trump, de ongelijke strijd en dat er toch maar mooi iemand van het vrouwelijke geslacht straks de baas van het Vrije Westen was.

En toen ging het niet zoals ze hoopten. Als kleine kinderen die erachter kwamen dat Sinterklaas niet bestaat, als iemand die verwacht de hoofdprijs te winnen in de Staatsloterij en niet verder komt dan de helft van het aankoopbedrag of als een hondenvrouwtje die haar labrador heeft laten inslapen, onthutst en zwaar teleurgesteld in het leven waren ze.

Dat gaat ook nu weer gebeuren. Donald Trump wint van Biden alsof de laatste niet meer is dan een verwarde bejaarde, die geen volledige zinnen meer kan uitspreken. Wat natuurlijk ook zo is. Ik gok dat het een historisch grote zege gaat worden. En dat de talkshows in ons landje – die hem allemaal haatten, die dag in dag uit vertelden, onder aanvoering van de schoonzoon van Pelosi, wat een ongelofelijke slechte man het is en dat-ie kansloos ten onder zou gaan – weer op de arrogante vingertjes worden getikt. Het doet mij altijd denken aan de Volkskrant die twee dagen voor het Oekraïnereferendum op de voorpagina schreef dat het Ja-kamp glansrijk zou gaan winnen. Het is allemaal links wensdenken, maar de realiteit is stelselmatig 180 graden andersom.

Nu weer wordt er in de media een stuk opgeboerd dat Trump gevallen soldaten losers zou vinden: “Volgens bronnen van The Atlantic wilde hij niet gaan omdat het regende en daardoor zijn kapsel uit model zou raken en omdat hij niet begreep waarom de gevallenen geëerd zouden moeten worden. “Waarom moet ik naar die begraafplaats”, zou hij hebben gezegd. “Hij ligt vol met losers”. Ook zou hij de 1800 gesneuvelde militairen “sukkels” hebben genoemd.”

Dit is ziekelijk fake news, natuurlijk. Uit de duim gezogen smaad en laster. En dat geeft precies aan hoe het er werkelijk voorstaat. Want als de media dit soort beschuldigingen moeten verzinnen weten ze dondersgoed dat het een gelopen race is. Als je Trump niet kan aanvallen op zijn beleid, maar moet komen met dit soort ordinair geroddel, dan geeft dat te kennen dat ze alles proberen om hun hoop op een Democraat uit te laten komen. En dat gaat weer niet gebeuren.

Gelukkig.