Creëer een comfortabele zithoek: 5 tips

Na een drukke dag hebben we allemaal wel de behoefte om lekker te ontspannen. De zithoek in je woonkamer is hier natuurlijk de ideale plek voor! Maar hoe zorg je ervoor dat deze ruimte niet alleen stijlvol is ingericht, maar tegelijkertijd ook erg comfortabel is? Je leest 5 handige tips in dit artikel.

Koop comfortabele zitmeubels

Zitmeubels zijn de basis van de woonkamer. Let bij het aanschaffen van een nieuwe bank of stoel niet alleen op de uitstraling, maar ook op het comfort. Ga ‘proefzitten’ in een showroom of winkel om zo de perfecte keuze te maken. Kies bijvoorbeeld voor een grote loungebank met bijpassende hocker. Of maak de zithoek extra aangenaam met een heerlijke verstelbare loungestoel.

Decoreer met dekens en kussens

Zeker nu de koude herfst- en winterdagen weer voor de deur staan, zijn dekens en kussens een goede toevoeging. Ze maken de bank of stoel nóg comfortabeler en zorgen tegelijkertijd voor een gezellige sfeer. Style tip: pas de kleur en het materiaal van deze items goed aan op de rest van je woonkamer.

Geef de tv een goede plek

Kijk je regelmatig naar een film of programma op tv? Dan is het belangrijk dat het beeldscherm op de juiste plek staat. Niet te hoog, niet te laag en al helemaal niet in een vreemde hoek. Op deze manier kun je nekklachten voorkomen. Vaak is het handig om het scherm niet op een kast te zetten, maar aan de muur te hangen. Een kwaliteit tv beugel van Vogel’s is hier perfect voor. De ophangbeugels zijn sterk, veilig en eenvoudig op te hangen. Kies voor een beugel die draaibaar en/of kantelbaar is, zodat je altijd zelf de perfecte positie kunt bepalen.

Creëer sfeer met verlichting

Ook met sfeerverlichting maak je de zithoek een stuk comfortabeler. Kies voor lampen met een lage lichtsterkte of met een dimmer. Je kunt de woonkamer daarnaast nog extra gezellig maken met (LED)kaarsen op de salontafel.

Leg een vloerkleed neer

Voorkom koude voeten door een vloerkleed in de zithoek te leggen. Dit draagt bij aan de huiselijke sfeer en zorgt meteen voor een nieuwe uitstraling. Wil je het nog wat beter aanpakken? Kijk dan ook eens naar de mogelijkheden voor vloerverwarming. Dit is een grotere investering, maar je kunt er vooral in de winter erg veel plezier van hebben. Check of je huidige vloer geschikt is voor vloerverwarming en laat je altijd goed adviseren door een professional.