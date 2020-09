Daar gaan we weer: eerste ziekenhuizen spreiden patiënten vanwege coronadrukte

Het aantal coronapatiënten neemt weer rap toe in Nederland, in sommige regio’s zijn ze al patiënten aan het spreiden om de drukte tegen te gaan. De afgelopen maanden was dit niet nodig, maar de tweede piek nadert en de drukte op de ziekenhuisafdelingen neemt toe.





Allemaal leuk en aardig die ‘vrijheidsdemonstraties’ afgelopen maanden, maar de realiteit blijft nog steeds dat we te kampen hebben met een pandemie en voorlopig zijn we nog niet ‘veilig’. De tweede piek nadert, en ziekenhuizen merken al dat het steeds drukker wordt.

Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg, komt met dit vervelende nieuws vandaag. Sommige ziekenhuizen hebben het nu al te druk, waardoor zij aan spreiding van patiënten moeten doen. Dit gebeurde voor het laatst enkele maanden geleden.

Op dit moment liggen er zo’n 700 patiënten op de IC, 54 hiervan zijn coronapatiënten. Het aantal opgenomen patiënten neemt de afgelopen dagen fors toe. In totaal liggen er 245 corona gerelateerde patiënten in het ziekenhuis en dit cijfer zal de komende dagen alleen maar toenemen.

Veel experts denken dat de echte tweede piek wat betreft IC-opname pas gaat beginnen wanneer de herfst aantreedt, wanneer dat moment zich aandoet is het afwachten tot de IC’s weer vol lopen. Laten we hopen dat we geen herhaling van maart/april zien.