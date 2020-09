‘Dat Hongarije zich afsloot middels een grenshek, is afgedwongen door Merkels gevaarlijke migratiebeleid’

Nederland en Hongarije onderhouden al vele jaren uitstekende relaties op alle vlakken. Toch weten we eigenlijk maar bitter weinig van het land, maar oordelen wel…. Alle reden voor Frits Bosch om samen met Hongarije-kenner László Marácz het zoeklicht op Hongarije te zetten. We doen dat in een aantal delen. Vandaag: de grensmuur en het coronavirus.

Hongarije heeft een muur gebouwd tegen immigranten? Werkt dat goed en is het verstandig beleid voor het land?

László Marácz: Hongarije is in 2015 ‘overvallen’ door de uitnodiging van de Duitse bondskanselier Merkel aan migranten, aanvankelijk Syrische vluchtelingen maar later ook anderen, om naar de EU en Duitsland te komen. De Hongaren hebben dit nooit begrepen en wilden en willen geen verantwoordelijkheid dragen voor de oplossing van het demografische probleem van Duitsland en de toenmalige krapte op de Duitse arbeidsmarkt.

Hongarije volgt een politiek van non-interventie. Hongarije spreekt zich niet uit over de binnenlandse politieke verhoudingen van andere EU-lidstaten en liet het oordeel over Merkel aan de Duitsers zelf over. Merkel ging echter volgens de Hongaren te ver toen zij van Hongarije een soort ‘hub’ wilde maken met de continue opvang van 500.000 migranten waaruit Duitsland een keuze kon maken voor de eigen arbeidsmarkt. Degenen die niet bruikbaar waren, zouden terugkeren naar Oost-Europa.

Hongarije staat open voor vluchtelingen die zich kunnen documenteren. Het land heeft een paar duizend Syrische vluchtelingen, waaronder vervolgde christenen, opgenomen. Hongarije wil echter geen stroom van illegale migranten die door Europa zwerven met alle nadelige gevolgen voor de eigen bevolking van dien. De Hongaarse regering kon niet anders dan constateren dat Merkels beleid een gevaar voor de nationale veiligheid van het land vormde. Het werd een halt toegeroepen door een hek. Dit beleid in Hongarije is afgedwongen en heeft in Brussel helaas kwaad bloed gezet tegen de regering-Orbán.

Hongarije heeft weinig coronaslachtoffers, hoe komt dat?

De Hongaarse regering heeft de eerste signalen van de coronacrisis snel opgepikt en serieus genomen. De Hongaren hadden daardoor een voorsprong op West-Europese landen die hun bevolking in het begin voorrekenden dat het allemaal mee zou vallen. Hongarije heeft de gezondheidszorg tijdens de coronacrisis op militaire wijze aangestuurd en is overgegaan op de productie van medicijnen en beschermingsmiddelen die het land niet uitmochten. Het land kreeg daarbij ook steun van China.

Premier Orbán heeft zich wel laten adviseren door de Hongaarse tegenhanger van de OMT, maar hij heeft alle verantwoordelijkheid voor het beleid uitdrukkelijk zelf op zich genomen. Deze strategie pakte voor Hongarije en Orbán succesvol uit en zo kon de coronanoodwetgeving in juni al opgeheven worden.

