De Famke Louise-haters hadden ongelijk! Jinek scoort 1 miljoen+ kijkers dankzij Instagram-ster

Nou jongens, the verdict is in. Driekwart Nederland zat boostwitterend op de bank omdat Instagram-influencer Famke Louise te gast was bij Jinek vanwege haar “#ikdoenietmeermee”-actie. Maar wat blijkt? De talkshow haalde de hoogste kijkcijfers in tijden. Kennelijk raakte ze toch wel een snaar.

Voor degenen die nog niet wisten wie Famke Louise was: dan heb je gisteren onder een steen geleefd. De jonge Instagram-sensatie was namelijk de hele dag in het nieuws omdat ze de #ikdoenietmeermee-actie tegen de coronamaatregelen ondersteunde. Toegegeven, op die actie zelf is inderdaad ook een hele hoop af te dingen. Niet in de laatste plaats omdat artiesten zoals Famke ook rijkelijk gesnoept hebben van de NOW-pot die de overheid ter beschikking heeft gesteld aan Nederland. Maar diezelfde overheid was wél goed genoeg om een paar ton bij op te halen.

Maar even los van wie er gelijk heeft en wie er allemaal wel eens een keertje hypocriet geweest is, moeten we constateren dat het verhaal van de rapper misschien breder leeft dan we zouden denken. Famke Louise was gisteravond namelijk te gast bij Jinek. En… de kijkcijfers wijzen in ieder geval uit dat er riante interesse was voor de opmerkingen van de muzikante.

Eva Jinek wist namelijk 1.042.000 kijkers aan haar talkshow te binden. Dat maakt gisteravond meteen één van de betere scores van het praatprogramma. Het was Op1 ruimschoots voor, die slechts 922.000 kijkers wist te boeien. En Nieuwsuur? Die bleef steken op de rand van de dag top 15 met slechts 619.000 kijkers. Famke Louise en Jinek, daarentegen, hoefden alleen drie journaals en Opsporing verzocht voor te laten.

Misschien dat de regering dus tóch nog wel een keertje wil kijken hoe het draagvlak voor de coronamaatregelen behouden kan blijven, als er zoveel interesse is voor zelfs de uitspraken van Famke Louise, een dame die – laten we het eens zo zeggen – misschien niet de allergrootste woordenschat van het universum heeft. Het is echter een belangrijk teken op de wand dat velen die teksten toch maar prefereren boven het “hou gewoon je bek” van Mark Rutte.