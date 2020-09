Verwende #ikdoenietmeermee-BN’ers komen in opstand tegen overheid wegens corona, maar graaien wél subsidiepot leeg

Zwemmend in geld, kasten van huizen en roem besluiten enkele BN’ers nu om de coronamaatregelen van de overheid de middelvinger te geven met de hashtag #ikdoenietmeermee, waarmee deze overbetaalde malloten de weg vrijmaken voor ongebreidelde overheidshaat én ongebreidelde verspreiding van het coronavirus.

Nederland moet wel iets ontzettend verkeerds hebben gedaan, op kosmologische schaal, dat God ons heeft bedeeld met verreweg de meest stupide klasse BN’ers en entertainers die je maar kan verzinnen. Een groep, met onder anderen Famke Louise, Tim Douwsma en Thomas Berge heeft namelijk iets nieuws verzonnen: #ikdoenietmeermee. Boos op de overheid wegens corona, dus gaan ze het nu maar voor de gehele samenleving verpesten door alle maatregelen te negeren.

Ja, er gaat een hoop mis in de overheidsrespons op het coronavirus. Maar door alle maatregelen gewoon een dikke middelvinger te geven heb je daar premier Rutte en z’n maatjes niet mee (sterker nog, die zullen alleen maar hogere rapportcijfers krijgen van de gemiddelde kiezer want in crisistijd klamp je je vast aan de leiders), maar de Nederlandse samenleving.

Maar ja, lekker even complotgorgelend schoppen tegen de Haagse kaasstolp is gewoon te leuk om niet te doen. Ook al krijg je tegelijkertijd €18.000 NOW-regeling voor je toko van diezelfde overheid, uiteindelijk maak je dan toch die optelsom der wappies, hé: corona + Bill Gates + 5G + chip in je hoofd + QAnon = IK BEN EEN EGOÏSTISCHE BN’ER EN IK DOE NIET MEER MEE!!!1!one.

Of zoals het roemruchte SP-Kamerlid Peter Kwint het omschrijft:

“Ik heb het ook niet in mijn platenkast staan. Maar je hebt gewoon wel een groot probleem wanneer gasten die een heel groot bereik hebben in de groep waar toch al de voornaamste groei in besmettingen vandaan komt, zich tegen deze regels keren.”

En zo is het natuurlijk maar net.