De laatste ontwikkelingen omtrent de Wet Kansspelen op afstand

De groeiende populariteit van deelname aan spellen in veilige Nederlandse casino’s is niet aan de Nederlandse overheid voorbijgegaan. Om grip te krijgen op deze markt en bijvoorbeeld gokverslavingen onder burgers tegen te gaan, heeft men jaren geleden ingezet op de legalisering van deze markt. Tot dit moment is het voor Nederlandse gokkers enkel toegestaan om te spelen bij onderdelen van de Nederlandse Loterij. Voorbeelden hiervan zijn de Lotto, Staatsloterij en bijvoorbeeld Toto. Toch houdt lang niet iedereen zich aan deze regel. Met name jongeren wijken regelmatig uit naar internationaal opererende online casino’s, die een breed scala aan gokspellen aanbieden. Denk aan roulette, diverse slots, enzovoorts.

Introductie van de Wet Kansspelen op afstand

De legalisering van de Nederlandse gokmarkt is vastgelegd in de Wet Kansspelen op afstand. Deze wet zegt dat een internationaal casino haar diensten aan Nederlandse consumenten aan mag bieden, als zij hier een licentie voor hebben aangevraagd. Deze licenties worden na uitgebreide scans toegekend door de Kansspelautoriteit (Ksa). Momenteel hebben veel casino’s een licentie in landen als Malta en Cyprus. Al werkt bijvoorbeeld ook het Verenigd Koninkrijk met haar eigen licenties voor online casino’s. De verwachting is dat online gokken populairder zal worden als meer online casino’s hun diensten aan mogen bieden.

Nieuwe wet per 2021 van kracht in Nederland

Momenteel is de verwachting dat de Wet Kansspelen op afstand per 1 januari 2021 van kracht zal worden. Dit betekent dat er vanaf dat moment legaal in verschillende online casino’s gegokt mag worden. Reeds konden deze online partijen een licentie aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Iets wat niet goedkoop is! De kosten voor een licentie om gokspellen aan te mogen bieden aan Nederlandse consumenten lopen al snel op tot een paar ton. Daarbij moet aan strenge voorwaarden worden voldaan om deze licentie toegekend te krijgen. Het online casino moet veilig zijn, gokverslavingen tegengaan onder haar gebruikers, enzovoorts.

Hulp bij conflicten in een online casino

Ook voor Nederlandse consumenten biedt de legalisering van de gokmarkt voordelen. Niet alleen mogen zij straks legaal gokken in internationaal georiënteerde casino’s. Ook hebben zij de mogelijkheid om hulp in te schakelen bij conflicten met een online casino. Op het moment is het zo dat een consument zijn geld kwijt is, als een online casino dit onterecht inhoudt. De Kansspelautoriteit biedt in zo’n situatie geen hulp aan. Uitzondering op deze regel is een conflict met onderdelen van de Nederlandse Loterij. Bij dergelijke conflicten wordt namelijk wel hulp aangeboden.