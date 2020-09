De lange arm van Ollongren: Minister wil zich bemoeien met Nationale Omgevingsvisie van provincies en gemeenten

Al bijna 20 jaar behoort de omgevingsvisie in het takenpakket van de regionale politiek. Maar omdat de ruimtetekort steeds groter wordt in Nederland wil minister Ollongren zich nu gaan bemoeien met deze problematiek. Maar zit de regionale politiek wel te wachten op de bemoeizucht van de rijksoverheid?





Al bijna twee decennia is het zo dat gemeenten continu in overleg zijn met de provincie over de omgevingsvisie. Dit is echte regionale aangelegenheid geworden. Nu wil minister Ollongren hier mogelijk verandering in aanbrengen. Zij wil dat de nationale overheid zich nu ook gaat bemoeien met de omgevingsvisie van de provincies.

“De ruimtelijke ordening is na de grote structuurvisies eind vorige eeuw iets te veel gedecentraliseerd. Er is nu weer behoefte aan sturing vanuit Den Haag.”

Maar is hier wel behoefte aan? Heeft Nederland hier niet gewoon de Provinciale Staten voor? Een orgaan dat vaak genoeg al vergeten wordt door de gemiddelde Nederlander, maar juist deze Staten zijn bepalend voor de omgevingsvisie. Misschien is het juist beter als het Rijk meer gaat investeren in lokaal bestuur, zodat zij zelf meer tijd hieraan kunnen besteden.

Ollongren wil de omgevingsvisie vanuit de overheid sturen, zodat op lokaal niveau makkelijker beslissingen kunnen worden gemaakt.

“Elke regio moet meer woningen bouwen. Doe dat dan op plekken die goed bereikbaar zijn en waar ook werk is. Bouw geen zonneweides, maar plaats zonnepanelen zo veel mogelijk op daken. Laten we windmolens zo veel mogelijk op zee bouwen.”