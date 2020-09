De veiligste betaalmethoden in 2020

Er zijn steeds meer mogelijkheden om op allerlei plaatsen te betalen. Vooral online wordt het overmaken van geld op allerlei manieren aangeboden. Dit is voor iedereen die veel online aanschaft natuurlijk ideaal. Het is mogelijk om dit op verschillende manieren te doen. Sinds iedereen veelvuldig gebruikt maakt van het internet worden de opties alleen maar groter.

Waarde overmaken gaat sneller, effectiever en kan steeds directer. Naar verwachting zullen er dan ook alleen maar meer manieren om online betalingen te doen bij gaan komen in de nabije toekomst. Er zijn al een aantal betaalopties volgens nieuwe technieken die sterk in opkomst zijn en dat zal waarschijnlijk snel door gaan zetten.

We gaan hier uitgebreid kijken naar dit soort mogelijkheden. Maar ook naar het verschil in betaalgedrag tussen verschillende gebieden en landen. Bovendien komen er verschillende markten voorbij waarin online betalen steeds populairder is. Het is een manier waarop je een goed merk een duwtje in de rug kunt geven, zoals casinomettrustly.com dat doet. Door bezoekers veel opties te bieden qua onder andere betalingen zul je ze makkelijker kunnen binden.

E-wallets en cryptocurrency

Iets waar steeds meer mensen gebruik van maken is zogenaamde online wallets. Een groot voordeel hiervan is dat je direct geld over kunt maken en daarvoor eigenlijk alleen het e-mail adres voor nodig hebt van de persoon waar je het geld naartoe wilt sturen. Dit maakt het stukken makkelijk voor mensen en bedrijven om anderen te betalen. Dit zonder alle bijkomende kosten van het verzenden van geld via een bank of service als Western Union. Bekende voorbeelden van e-wallets zijn PayPal, Neteller en Skrill.

Cryptocurrency zijn de laatste jaren aan een vogelvlucht bezig. Deze digitale valuta zijn inmiddels bij het mainstream publiek bekend, nadat de koers van veel van deze munten ontplofte in 2017. Niet alleen gingen de koersen omhoog, sindsdien weer bijna de hele wereld van munten als Bitcoin, Litecoin en Ethereum af. Mede hierdoor gaan steeds meer mensen cryptovaluta ook echt gebruiken om online transacties mee te doen. Met sommige van de digitale valuta kun je zelfs geheel anoniem waarde verplaatsen. Daarbij gaat het razendsnel en kost het bijna niets. Betalingen met cryptovaluta hebben dus vele voordelen.

Welke betaalmethode heeft waar de voorkeur?

Het is opvallend om te zien dat betaalgedrag vaak heel anders is afhankelijk van de plek waar mensen wonen. Vaak zie je aan allerlei markten waar je op speelmetideal.com alles over kunt lezen, dat valutakoersen van landen direct verbonden zijn met alles wat daar gebeurd. Als er onrust is dat heeft dit meestal snel zijn weerslag en kan dat de koers zomaar flink gaan drukken.

We weten allemaal dat in Nederland veruit de meeste mensen betalingen direct via hun bankrekening doen. Services als iDeal worden door eigenlijk iedereen gebruikt. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar het grootste deel van de mensen voelt zich hier toch het fijnste bij. Vergelijkbare betaalproviders in omliggende landen zijn Sofort Überweisung in Duitsland en Bancontact/Mr. Cash in België. In de rest van de wereld worden echter veel vaker creditcards en andere middelen gebruikt. Cash is hier ook een goed voorbeeld van. Daar waar het vrij normaal is in Nederland om het nauwelijks nog te gebruiken, zijn er genoeg landen waar bijna iedereen alles nog contact afhandeld.

Websites met veel online betaalmogelijkheden

Het wordt steeds normaler dat je online op meerdere manieren kunt afrekenen. Goede webwinkels bieden tal van opties voor klanten. Wanneer deze er niet zijn kan het een klant namelijk bewegen om toch maar ergens anders een aankoop te doen, wat natuurlijk zonde is. Daarom is een bedrijf wat online verkoopt veel aan gelegen een uitgebreid aantal betaalmogelijkheden aan te bieden. Op die manier kan iedereen die iets wil kiezen uit meerdere opties.

Vooral in de retail is op andere e-commerce platformen kun je ervoor kiezen om achteraf te betalen. Het zogenoemde AfterPay is voor veel mensen een handige optie. Wanneer het geld op een bepaald moment niet hebt om iets te kopen of eerst wilt kijken of het product wel naar wens is. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je het direct terugsturen en hoef je niet te wachten tot je geld weer wordt teruggestort. In die zin is het ideaal, al maakt dit het ook wel stukken makkelijker om allerlei dingen aan te schaffen terwijl daar eigenlijk geen financiële middelen voor zijn. Dat het voor veel gebruiksgemak staat kunnen we echter niet ontkennen.