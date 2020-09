Deze voedingstips helpen je gezond te leven

Doorbreek de eindeloze cyclus van diëten en eetbuien: een gezond lijf is de som van alle kleine keuzes die je dagelijks maakt. Elke dag is weer een nieuwe kans om te kiezen voor een gezonde(re) snack of maaltijd. Met deze 4 simpele voedingstips laten we je zien hoe makkelijk dat kan zijn – en vertellen we hoe je ontdekt wat de beste zorgverzekering voor jou is.

Luister naar je lijf

Loop niet te lang rond met klachten die niet corona-gerelateerd zijn. Kaart ze tijdig aan bij je huisarts, óók nu. Je bezoek aan de huisarts wordt gedekt door elke ziektekostenverzekering.

Het kiezen van de juiste zorgverzekering kan lastig zijn. Wil je een basisdekking voor een scherpe premie? Of kun je een aanvullende tandartsverzekering juist wel goed gebruiken? Via een online test, zoals de ZorgCheck, ontdek je binnen drie minuten welke zorgverzekering je moet hebben.

Laat vlees vaker staan

Dat we een dagelijkse portie vlees ‘nodig hebben’, zit er sinds kleins af aan bij ons ingestampt. Maar dit fabeltje stelt ons lichaam op de proef. Onderzoek wijst namelijk uit dat plantaardig voedsel makkelijker te verteren is. Daarnaast bevat het geen schadelijke hormonen en minder chemische toevoegingen. Laat plantaardige alternatieven als tempeh, tofu, peulvruchten en groente daarom wat vaker een glansrol spelen in je maaltijden.

Niet klaar om vlees uit je leven te bannen? Gebruik het dan als smaakmaker, bijgerecht of eet het alleen bij speciale gelegenheden. Daarmee belast je je lichaam (en portemonnee) minder. Zorg bij het bakken van vlees dat het niet te gaar wordt of verbrandt. Hierdoor kunnen schadelijke kankerverwekkende stoffen ontstaan.

Vruchtensapjes zijn niet onschuldig

Laat je niet wijsmaken dat smoothies goed voor je zijn. Hoewel vruchtensappen een kleine hoeveelheid antioxidanten bevatten, weegt dat niet op tegen de hoeveelheid suiker die ze bevatten. Het zijn suikerhoudende dranken die bijna net zo slecht voor je zijn als frisdrank, zo blijkt uit onderzoek.

Omdat vloeibare suikercalorieën slecht geregistreerd worden door onze hersenen, zijn ze een van de meest dikmakende voedingsstoffen die je maar kunt bedenken. En daarmee ook hartstikke ongezond: wetenschappers hebben een sterk verband gevonden tussen suikerhoudende dranken en gezondheidsproblemen als obesitas, diabetes 2, en hart- en vaatziektes.

Het goddelijke zwarte goud

Waar koffie vroeger vaak onterecht een slechte reputatie had, is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de voordelen: koffie bevat antioxidanten en beschermt daarmee tegen ziektes als Parkinson en Alzheimer. Daarnaast blijkt dat koffiedrinkers minder risico lopen op diabetes 2 én langer leven. Trakteer jezelf dus gerust op je dagelijkse dosis cafeïne. Met maximaal vier, vijf koppen per dag zit je goed. Ben je niet zo van het koffieleuten? Zet dan een kop groene thee. Dat zit ook bomvol antioxidanten.