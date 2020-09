Dit gaat veel te snel… Coronavaccin mogelijk dit jaar al op de Europese markt

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid en de WHO zijn kennelijk niet goed geïnformeerd. Zij blijven namelijk volhouden dat er pas in 2021 een vaccin op de markt zal komen, terwijl het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beweert dat er eind 2020 al marktvergunningen zouden kunnen worden verstrekt. ‘De ontwikkelingen gaan snel’, aldus de EMA-woordvoerder.

Vaccins worden in rap tempo ontwikkeld en sommige zijn veelbelovend. De gebruikelijke testfases voor de midden- en de lange termijn worden daarbij nu overgeslagen. Maar dáár ziet men juist vaak de kanshebbers sneuvelen! Het veelbelovende middel blijkt dan toch averechts te werken en mag dan niet toegelaten worden op de markt.

Maar we zitten nu midden in een situatie waar de vraag enorm is en het aanbod gering. Wie nu als eerste op grote schaal een effectief vaccin kan ontwikkelen, kan miljoenen (of zelfs miljarden) euro’s binnen harken. En als het middel lang genoeg werkt, ziet de concurrent de markt snel verzadigd raken.

Het is dus niet meer dan logisch dat farmaceuten zo snel mogelijk toegang willen tot de Europese markt. En dat veiligheid (voor zowel de farmaceuten als de overheden) wel degelijk van ondergeschikt belang is geworden. Overheden willen de economie weer aan slingeren en politici willen kunnen scoren met de oplossing die daar toe heeft geleid. Maar je kunt nou eenmaal niet voorspellen of een vaccin over een half jaar (of langer) ineens voor klachten gaat zorgen.

Dus wat wordt het uiteindelijke resultaat? Er komen vaccins op de markt die in rap tempo worden gekocht. Mensen die zich hebben laten vaccineren ‘mogen weer’ en we raken steeds meer opgelucht dat het coronagevaar bijna voorbij is. Mocht nou blijken dat er toch complicaties optreden, wat dan? De farmaceut hoefde niet meer voor de lange termijn te testen en de overheid handelde vanuit een noodsituatie. Dat betekent: geen geld terug, geen verzekering, mogelijk bijkomende ziektekosten en misschien nog wel meer ellende.

Ik ben er in ieder geval een beetje huiverig voor. En misschien werkt een vaccin straks ook gewoon wél naar behoren en hebben we uiteindelijk nergens last van. Dat zou mooi zijn. Maar ik ben vast niet de enige die het straks eerst eventjes aan wil blijven kijken, of er niet een chip van Bill Gates inzit of zo! 🙂