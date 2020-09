Dit is pas viruswaanzin! Coronapatiënt Matthieu (37) wordt niet geloofd door idioten op social media: ‘Jij wordt door RIVM betaald’

De 37-jarige Matthieu Onderdijk kwam door het coronavirus in het ziekenhuis terecht en probeerde hetzelfde te doen als wat ik aan het begin van de coronacrisis ook deed: de eigen ervaring met het virus delen met anderen. Matthieu kreeg echter volledig de wind van voren op social media! Hij zou “betaald worden door het RIVM” en “banden hebben met de overheid”…

Matthieu kwam zondag met zware coronaklachten in het ziekenhuis te liggen en is doodziek. Hij dacht (net als ik destijds) behulpzaam te zijn en mensen te informeren over wat het virus met je kan doen. Maar zijn waarschuwing werd duidelijk niet door iedereen even gewaardeerd.

Matthieu werd overspoeld door haatreacties, verdenkingen en verdachtmakingen. Zonder enige onderbouwing natuurlijk, want dan moet er bewijs worden geleverd voor de oorzaak van dat onderbuikgevoel, en dat kunnen ze meestal niet. Sommigen gaan nog een stapje verder en wensen hem direct de dood toe, want je denkt toch niet dat zij zich van de wijs laten brengen door de overheid?! Nee joh, die zijn ze veel te slim af, dat kun je wel lezen in al hun Facebook-posts en blogs.

Wat een trieste bedoening is dit zeg. En niet eens vanwege de bedreigingen of doodsverwensingen, want die neem ik toch vrijwel nooit serieus. Nee, waar ik mee zit is dat er (naar mijn idee) praktisch geen publiek debat meer wordt gevoerd. Links zendt naar links, rechts zendt naar rechts en iedere poging om te depolariseren vliegt nog net niet spontaan in brand.

Ik merk het zelf ook. Als ik wat negatiefs schrijf over Geert Wilders of op een fout wijs van Baudet, dan ben ik al een NOS-medewerker die geld krijgt van George Soros. Of dan ben ik ineens links wanneer ik een keer positief schrijf over Jesse Klaver of Rob Jetten, die hooguit één keer per jaar zinnige taal uitkramen.

Feiten doen er steeds minder toe lijkt het wel. En nu is het allemaal nog slechts geschreeuw vanaf de zijlijn. En van achter een scherm. Maar we hebben met onze eigen ogen kunnen zien hoe 5G-wappies diverse 4G-masten in de fik hebben gezet, ‘want da’ heb’ gestaan op Feesboek!’ Sterkte Matthieu! En die mafkezen moet je gewoon negeren.