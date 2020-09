“Veel gewonden” na meerdere ‘mysterieuze steekpartijen’ in de Britse stad Birmingham, politie tast nog in het duister…

Het was een bloederige nacht in het Britse Birmingham. Volgens de lokale hulpdiensten zijn er vannacht “veel gewonden” gevallen na meerdere steekpartijen op verschillende plaatsen in de stad. Wat er precies is voorgevallen is vooralsnog onduidelijk.

Iets na middernacht vond er een steekpartij plaats in Birmingham. Op zich is dat niet per definitie ‘Breaking News’, want in zo’n beetje elke stad zijn er dagelijks wel steekpartijen te noteren. Maar in dit geval is er iets vreemds aan de hand. Rond hetzelfde tijdstip kreeg de politie in Birmingham meerdere meldingen van steekpartijen op verschillende plaatsen in de stad.

BREAKING: Police have declared a major incident in Birmingham city centre after officers were called to reports of multiple stabbings. The force said: "At this early stage it would not be appropriate to speculate on the causes of the incident." More: https://t.co/JuhFdPE8LJ pic.twitter.com/jNicVQIrFy — SkyNews (@SkyNews) September 6, 2020

De politie wil er nog niet veel over kwijt, maar ze spreken zelf al van een “groot incident”. Op de sociale media zijn diverse video’s van de ‘incidenten’ te vinden. Het enige dat de politie kan bevestigen is dat er meerdere gewonden zijn gevallen, maar hoeveel dat er precies zijn is ook nog onduidelijk.

We are aware of a number of injured people, but at the moment we are not in a position to say how many or how serious. However, all emergency services are working together at the scene, and making sure that those who are injured receive medical care. More: https://t.co/5CGvN5y0el — West Midlands Police (@WMPolice) September 6, 2020

Enkele straten rondom Hurst Street en Bromsgrove Street in Birmingham zijn afgezet. Volgens Britse media is een groot deel van het uitgaansgebied afgesloten en zijn de hulpdiensten massaal ter plaatse.