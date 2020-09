Door Nederland gekocht coronavaccin ondervindt problemen: proefpersoon loopt ontsteking op

De farmaceut AstraZeneca, waar Nederland een mogelijk coronavaccin voortijdig al van heeft gekocht, heeft de proeven met een mogelijk coronavaccin stilgelegd. Een van de proefpersonen heeft een ontsteking in de ruggenmerg opgelopen. Dit moet natuurlijk direct onderzocht worden of dit komt door het vaccin, of vanwege iets compleet anders. Tot die tijd zijn alle proeven stilgelegd.



Voordat een heel leger aan anti-vaxxers nu gaat roepen: ‘zie je wel’, moeten we wel meteen stellen dat er nog niks ‘bewezen’ is. De proefpersoon die opgenomen is in het ziekenhuis met een ontsteking in de ruggenmerg kan dit ook hebben gekregen door een compleet andere reden.

Marjolein Kikkert, moleculair viroloog, schrok niet direct van dit nieuws. Je kan en mag namelijk niet direct een conclusie trekken.

,,Dit soort dingen kan gewoon gebeuren tijdens fase 3-studies”, zegt ze. ,,Het komt niet heel vaak voor, maar af en toe wel. Je doet een studie met 30.000 mensen, dan kan het zo zijn dat één van hen in het ziekenhuis belandt. Dat hoeft natuurlijk niet meteen met het vaccin te maken te hebben. En als ik de berichten lees, heb ik het idee dat men ook denkt dat dat niet zo is. Maar het moet natuurlijk wel zeer grondig worden onderzocht. Je wil niet dat het wél door het vaccin komt, en dat je toch doorgaat. Daarom is het heel goed dat dit gebeurt.”

De CEO van AstraZeneca zegt dan ook het volgende: de stillegging van het onderzoek laat zien dat het bedrijf de veiligheid als hoogste prioriteit heeft. En inderdaad is het goed dat het bedrijf direct het onderzoek op pauze zet.

,,Deze tijdelijke pauze is daar het levende bewijs van. De onafhankelijke commissie zal leidend zijn bij het beantwoorden van de vraag wanneer de testen kunnen herstarten.”