Doortrapte CIA komt geheel toevallig met verontrustende onthulling: ‘Trump krijgt steun van de Russen!’

Iedere invloedrijke Amerikaanse organisatie die van Trump af wil, zet nu alles op alles om maar te proberen hem onderuit te halen vóór de verkiezingen. En de CIA staat wat dat betreft vooraan in de rij. Zij durven met ‘redelijk vertrouwen’ te beweren dat Trump volgens hun analyse ‘waarschijnlijk‘ geholpen is door de Russen. Wat een trieste poging tot beïnvloeding van mogelijke Trump-stemmers!

De CIA concludeert in een “zeer geheim” rapport dat er sprake is geweest van Russische inmenging. Maar, zo zeggen ze er direct bij: ook China en Iran doen dat. Maar dat is natuurlijk niet het gegeven dat blijft hangen, of in de titels van artikelen wordt benoemd. Want als China of Iran de verkiezingen beïnvloeden, dan is dat bijzaak (die willen Joe Biden). Maar als het de Russen zijn, dan is Trump in de beeldvorming ineens een marionet van Poetin! En dat raakt zijn patriottische achterban, die wellicht twijfels krijgen om nog op hem te stemmen.

Wat er nou precies met ‘inmenging’ wordt bedoeld is ook maar vaag. Worden er illegale deals gesloten en strooit men met miljoenen witgewassen dollars? Nee, Russische trolls die nep- of gekleurd nieuws verspreiden en zo twijfelende stemmers één kant uit willen duwen, die zijn kennelijk het probleem… Maar een ABC, Fox News, CNN, Daily Show en een MSNBC zijn allemaal géén probleem, terwijl die fundamenteel hetzelfde doen. En dan heb ik het nog niet eens over de tech-giganten gehad, want hun platforms en technologie maken die gevreesde beïnvloeding nou juist mogelijk!

Volgens mij zijn ze bij de CIA gewoon boos dat Trump zijn land uit al die nutteloze conflicten probeert te halen. En laten we wel wezen, de CIA is zelf het meest schuldig aan ‘politieke inmenging’, als je het nog zo kunt noemen. Trump heeft zat fouten gemaakt, maar dit is wel een hele trieste manier om hem onderuit te schoffelen. Ik denk ook niet dat het gaat werken wat de CIA hier probeert, Trumps’ achterban is veel te sceptisch en wantrouwend volgens mij.