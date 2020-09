Drank en drugs onder werktijd? Amsterdamse taxichauffeurs hebben de smaak te pakken!

In Amsterdam is een derde van de gecontroleerde taxichauffeurs betrapt met alcohol op achter het stuur, tijdens werktijd. In totaal werden er achttien chauffeurs willekeurig door de politie getest op alcohol en drugs. Dat is nogal een flinke uitslag voor een steekproef!

Bij de NOS maken ze het meteen veel groter dan het werkelijk is, al maakt het dat niet minder ernstig natuurlijk. Een beroerd resultaat bij een steekproef onder achttien chauffeurs wil namelijk echt niet zeggen dat een derde van de Amsterdamse taxichauffeurs structureel onder invloed rijdt, en dat is wel de indruk die ze lijken mee te willen geven. Maar goed, dat maakt het niet minder verontrustend! Je zult er maar bij in de auto stappen…

De zes chauffeurs testten positief op THC en amfetamine, en ik denk dat het komt door het moeten draaien van veel nachtdiensten: wiet om de verveling tegen te gaan en amfetamine om scherp en wakker te blijven.

Het klinkt een beetje als een gevolg van de moordende concurrentie in die sector en de teruglopende vraag naar (traditionele) taxi’s, helemaal nu met corona. Ik hoop dat de politie uitgebreider onderzoek gaat doen en zich niet doodstaart op die steekproef. Als er echt meer aan de hand is, bijvoorbeeld zoiets als wat ik net beschreef, dan is er een hele andere oplossing nodig dan ‘strenger optreden’ en een nieuwe BOB-campagne.