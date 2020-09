Drie praktische tips om te beginnen met sparen

Sparen kun je tot op zekere hoogte vergelijken met stoppen met roken. Het kan emotioneel gezien een enorme slijtageslag betekenen en het is soms moeilijk om vol te houden over een langere periode. Met alle verleidingen op de loer is het natuurlijk veel aantrekkelijker om geld over de balk te smijten en eerlijk: soms is dat ook gewoon leuk om te doen zolang het verantwoord is.

Naarmate je echter ouder wordt, is het handig om een spaarpotje achter de hand te hebben voor als je bijvoorbeeld onvoorziene uitgaven moet doen. Hoewel er tientallen spaartips bestaan, geven we je er in dit artikel drie die je kunnen helpen beginnen.

Spaar met een bepaald doel voor ogen

Je eigen vermogen laten groeien is op zichzelf staand een goede motivatie. Je kunt het desalniettemin aantrekkelijker maken door te focussen op het behalen van een doel. Wil je bijvoorbeeld een nieuwe auto, of ben je toe aan een luxueuze vakantie? Het kan vanalles zijn dat je voor ogen hebt en onze tip is dus ook: blijf denken aan waar je het uiteindelijk allemaal voor doet.

Dat betekent natuurlijk niet dat je niks leuks meer kan doen omdat dat een gedeelte van je spaargeld kost. Als je het bijvoorbeeld leuk vindt om sportweddenschappen te plaatsen, dan is dat nog steeds mogelijk. Het moet alleen niet zo zijn dat je ongeoorloofd blijft bijstorten. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid die een online casino biedt om een stortingslimiet in te stellen.

Nog een goed voorbeeld zijn sporters die een strikt dieet volgen. Zij plannen soms, ondanks dat het wordt afgeraden, ook een cheat day om de motivatie hoog te houden. Er is dus helemaal niets mis met jezelf af en toe verwennen, zolang je het maar binnen de perken houdt.

Creëer inzicht in je uitgavenpatroon

Meer uitgeven dan dat er binnenkomt is een bar slecht idee omdat je balans daardoor alleen maar afneemt. We willen juist het tegenovergestelde bereiken, weet je nog? Log daarom in bij je bank, om over een periode van tot zes tot twaalf maanden je inkomsten en uitgaven naast elkaar te leggen.

Je kunt een soort begroting maken door je maandelijkse inkomen te verminderen met de vaste lasten. Daar komt een totaalbedrag uit waarvan je dan vervolgens een deel opzij kunt zetten.

Spaarrekening en automatische opdracht tot overschrijven

Heb je weleens gehoord van de Amerikaanse zakenman Warren Buffet? De inmiddels 90-jarige magnaat kun je met een geschat eigen vermogen van 73 miljard dollar in ieder geval niet verwijten dat hij een gat in zijn hand heeft. Van hem is ook de uitspraak ‘spaar niet wat er over is na uitgaven, maar geef uit wat er over is na sparen’.

Je kunt tegenwoordig je bank online een automatische opdracht geven om direct na binnenkomst van je salaris een gedeelte door te sluizen naar je spaarrekening. Wanneer je een spaarrekening opent bij dezelfde bank als je betaalrekening, is het een kwestie van seconden om je spaarrekening te plunderen. Open daarom een rekening bij een andere bank.