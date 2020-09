Duitse artsen: Navalny vergiftigd met zenuwgif novitsjok

Duitse artsen hebben zojuist bekend gemaakt dat zij kleine sporen van het zenuwgif novitsjok hebben gevonden in het lichaam van Navalny. Navalny’s leven wordt al enkele jaren flink gedwarsboomd door Russische instanties, en het zou zo maar kunnen dat zij hem hebben vergiftigd met dit zenuwgas. Het zou niet voor het eerst zijn dat de Russen dit spul hebben gebruikt…



De Duitse regering is stellig: Navalny is slachtoffer geworden van een vergiftigingspoging. Novitsjok is ook de stof waarmee Skripal werd vergiftigd in Londen. Zowel zijn dochter als Skripal zelf overleefden deze vergiftiging.

Nog even ter herinnering: volgens Russische artsen was Navalny in coma geraakt door een stofwisselingsstoornis, veroorzaakt door scherp gedaalde bloedsuikerspiegel. Volgens hen geen sprake van vergiftiging. — David Jan Godfroid (@djmoskou) September 2, 2020

Het zou ons niet moeten verbazen als de Russen het onderzoek van de Duitsers gaat tegenspreken. Zodat we weer een eindeloos gesteggel gaan krijgen over wat er wel of niet zou zijn gebeurd.

De Duitse regering heeft inmiddels Rusland al om een duidelijke reactie gevraagd. Duitsland wil nu samen met andere EU-lidstaten en de NAVO met een ‘passende reactie’ komen tegen Rusland.

Van Poetin of een andere hoge Kremlin-elite moeten we al te veel verwachten. Zij zullen deze actie als ‘aanval’ op Rusland zien. Zo blijven de gemoederen tussen het Westen en het ‘Oosten’ verslechteren.

Ondertussen gaat de bouw van Nord Stream 2, een gigantisch gasproject, wel gewoon door. Zolang de Amerikanen en de EU het plan niet kunnen stoppen.