ECHTE Russische beïnvloeding: zoon Joe Biden kreeg 3,5 miljoen van Russische miljardair

Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, kreeg in 2014 maar liefst 3,5 miljoen dollar van de rijkste vrouw in Rusland, Elena Baturina. Baturina is niet alleen de rijkste vrouw, maar ook nog eens de weduwe van Yury Luzhkov, de voormalige burgemeester van Moskou. Ze is dan ook een loyale Poetin-volgster.

Je moet je eens voorstellen hoe de linkse media los zouden zijn gegaan als gisteren bekend was geworden dat Ivanka Trump zes jaar geleden maar liefst 3,5 miljoen dollar ontvangen had van de rijkste vrouw — en Poetin-vriendin — van Rusland. Oh mijn God. Iedereen zou erover schrijven.

Maar nu het om Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, gaat blijft het vrijwel overal stil. Terwijl de situatie écht ernstig is.

Naast de 3,5 miljoen dollar maakte deze dame ook 11 keer een overboeking naar het bedrijf BAK USA, dat in 2019 failliet ging. BAK USA was een tech bedrijf. Tussen mei en december 2015 werd het bedrijf flink gespekt door Baturina.

Je zou denken: ja, dus?

Nou, nu komt het: 9 van die 11 overboekingen werden eerst gestuurd naar Rosemont Seneca Partners, het investeringsbedrijf van Hunter Biden en Chris Heinz, de stiefzoon van… John Kerry. Jawel, de Democraat en voormalige minister van Buitenlandse Zaken onder Obama. Vervolgens maakte dat bedrijf het geld over naar BAK USA.

Een onderzoeksrapport van de senaat concludeert: “[B]etween May 6, 2015 and Dec. 8, 2015, Baturina sent 11 wires in the amount of $391,968.21 to a bank account belonging to BAK USA LLC (BAK USA). Nine of the 11 transactions, totaling $241,797.14 were sent from Baturina’s accounts to a Rosemont Seneca Thornton bank account, which then transferred to the money to BAK USA. The 11 transactions all listed ‘Loan Agreement’ in the payment details section.”

In 2019 ging dat bedrijf “failliet” met eens schuld van 39 miljoen dollar. De overboekingen in kwestie werden onderzocht omdat Baturina van “misdaden” beschuldigd wordt.

Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, werd dus gesponsord door de rijkste vrouw in Rusland terwijl zijn vader vice-president van Amerika was. Oh ja, en dan is er ook nog het feit dat hij lid van het bestuur was van Oekraïens bedrijf Burisma terwijl meneer absoluut geen verstand had van de zaken waar Burisma zich mee bezig hield. Daarnaast wordt Burisma van allerlei wangedrag beschuldigd… en — oh ja — had Hunter deze dik betaalde functie toen zijn vader verantwoordelijk was voor het Oekraïnebeleid van Amerika.

Dit is corruptie op een ongelooflijke schaal — en dan ook nog eens open en bloot gedaan.

Volg mij op Twitter en Parler.