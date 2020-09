Omtzigt en mediakartel lanceren huichelachtig offensief na FVD-video

Het was buitengewoon merkwaardig om te zien vandaag: de media én het CDA zetten vol de aanval in op Forum voor Democratie omdat de partij een “geredigeerde” video online had gezet van een clash tussen Thierry Baudet en Pieter Omtzigt.

Dat “redigeren” had volgens het linkse establishment en hun vriendjes in de (al dan niet nieuwe) media niet mogen gebeuren. Fake news, noemde Omtzigt het zelfs op Twitter. Ook GeenStijl, dat tegenwoordig fel anti-FVD is, deed er blij aan mee.

Ja, ja, ze vonden het allemaal een geweldige mogelijkheid om FVD wat schade te berokkenen. En dus gingen ze los.

Maar wat was er nou eigenlijk precies aan de hand? Nou, vrij simpel. In de Tweede Kamer was er een clash tussen Baudet en Omtzigt. De eerste eiste van de laatste antwoord op de vraag of het wangedrag bij de EU ooit reden zou zijn voor hem om te zeggen: het moet maar eens afgelopen zijn met de euro. Omtzigt ontweek die vraag continu.

FVD had daar een video van gemaakt. Een goede video. Maar op het laatst had de redacteur van de video nog twee extra stukjes geplakt van Omtzigt met een lofzang op de EU. Die lofzang was geen antwoord op een vraag van Baudet, maar kwam na een vraag van een ander Kamerlid.

Met wat kwade wil kun je denken: goh dat is niet leuk van FVD. Gossiegossie. Maar wacht eens even, ze hadden er bewust een ‘time travel’ achtig special effect bijgezet om duidelijk te maken dat de laatste opmerkingen van Omtzigt — de lofzang op de EU — later kwam. Iedereen met een beetje verstand begreep dat dit de betekenis was van de special effecten. De enige mensen die dat niet begrepen waren ofwel ontiegelijk dom dan wel huichelachtig tot op het bot.

Kijk de video zelf maar. De ‘geplakte’ uitspraken van Omtzigt komen op het allerlaatst.

Het is begrijpelijk dat Omtzigt het nodig vindt om terug te slaan naar Forum voor Democratie. Dat hoort bij het politieke spel. Maar dat het linkse mediakartel hem daarbij een handje helpt? Ja, dat is wél schofterig… zeker als je bedenkt dat veel van de programma’s die er nu lekker op in rammen betaald worden door de belastingbetaler.

De hypocrisie is lachwekkend. De #NPO fabriceert of “parafraseert” (!) continu zelf een #nepwerkelijkheid door selectief en out-of-context te citeren/monteren. Wij laten ongemonteerd stuk debat zien en daarna een vrijwel direct daaropvolgend statement van Omtzigt zelf. Come on! https://t.co/8j5o3aYTs7 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) September 24, 2020

En dan nog een punt dat niet genoemd wordt in de media: de slotopmerkingen van de video zijn wel degelijk relevant én tekenend voor de denkbeelden van zowel Omtzigt als zijn partij (het CDA). Het is niet zo dat ze helemaal uit hun verband gerukt zijn en daardoor een oneerlijk en onjuist beeld geven van de ‘christendemocratische denkbeelden.’ Sterker, ze zijn buitengewoon representatief voor die denkbeelden en idealen.

Als Omtzigt en zijn partij niet met zulke denkbeelden geconfronteerd willen worden omdat ze denken dat het ze stemmen kan kosten moeten ze hun positie heroverwegen. Simpel.

Je zou denken dat ook dit relevant is voor de media. Maar nee. Ze schoppen en schoppen tegen Baudet want, goh jongens toch, wat is dit een mooie kans om hem weer te beschadigen.

Het echte trieste van dit alles is dat we het nu hier over hebben, in plaats van over zaken die er écht toe doen, namelijk de gigantische negatieve impact van de euro op de Nederlandse economie. En nee, dat komt niet door het creatieve videowerk van FVD, maar door de linkse media die er werkelijk álles aan doen om het vooral niet over belangwekkende zaken te hebben.

