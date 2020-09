Facebook verwijdert ‘onjuiste’ informatie over bosbranden in Oregon, omdat de politie geen tijd heeft voor onderzoek

In de Amerikaanse staat Oregon zijn ook hevige bosbranden aan de gang. Er circuleren berichten rond dat Antifa-leden de branden zouden hebben aangestoken. De hulpdiensten werden overladen met vragen en konden het niet onderzoeken, dus verwijderde Facebook de berichten maar en deed het af als fakenews.

Ik geloof niet dat Antifa die bosbranden aansteekt en ik geloof direct dat de Amerikaanse hulpdiensten heel veel achterlijke mensen aan de lijn krijgen, terwijl ze liever levens willen redden. Maar daar gaat het hier niet om.

Facebook kan de berichten niet ontkrachten of verifiëren. En de politie of de FBI hebben er ook nauwelijks de middelen voor (en hebben wel wat beters te doen). Zij doen onderzoek, kunnen geen bewijs vinden voor de claim dat het Antifa-leden waren, en doen de berichten daarmee af als nepnieuws.

Dát is wat Facebook als rechtvaardiging gebruikt voor het verwijderen van de berichten. Maar dat is héél wat anders dan daadwerkelijk aantonen dat het niet door Antifa-leden is gedaan (of überhaupt is aangestoken). Zo’n tech-gigant springt veel te gemakkelijk om met afwegen wat de waarheid is of niet, hoe onwaarschijnlijk het ook is dat deze berichten zouden kloppen.

Als ze op deze wijze door blijven gaan dan zullen we gaan zien dat ze een keer grandioos de mist in gaan. Dat ze straks iets verwijderen wat uiteindelijk tóch waar blijkt te zijn.