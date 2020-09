‘Frans-sprekende activisten’ jatten beeldje uit museum: ‘Afrika Museum heeft 450.000 stukken geplunderd onder kolonisatie’

Een vijftal Congolezen kwam vrijdag het Afrika Museum in Berg en Dal leegroven. De 450.000 museumstukken zouden namelijk allemaal zijn geplunderd en gestolen onder de kolonisatie en slavenaanvallen. Ze kwamen dus gewoon hun erfgoed ophalen, want zo werkt dat blijkbaar.

Daar heb je weer een stel clowns die menen het recht in eigen hand te moeten nemen. Deze “Frans-sprekende Congolezen zonder vaste woon- of verblijfplaats” staan er totaal niet bij stil hoe zo’n kunstcollectie tot stand is gekomen. Die denken blijkbaar dat het állemaal gejat is en het daarom aan hun toebehoort. Want naast Congolees zien ze zichzelf dus als ‘Afrikaan’ en hoeven zich daarom kennelijk ook niet aan de Nederlandse wet te houden.

Flink terecht en goed om te lezen dat het museum aangifte heeft gedaan. Dit soort gekkigheid wordt alleen maar gevoed door linkse diversiteitstheorie: ‘Blanke mensen zijn de onderdrukkers en profiteren nog steeds van de rijkdommen die ze van de gekleurde minderheden hebben gejat, dus pak ze maar terug!’ Dat is toch wat zo’n Sylvana Simons (Bij1) zegt als ze het weer over ‘kolonialisme’ of het ‘dekoloniseren’ van iets heeft? Dat is toch ook wat je bij Black Lives Matter-demonstraties kunt zien en horen?

Dit soort mafketels zijn het resultaat. Gelukkig is het nu goed gegaan, maar dit wordt langzaam maar zeker steeds extremer volgens mij. Na de Amerikaanse en de Nederlandse verkiezingen sowieso.