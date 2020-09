FVD ploetert onverdroten door: debat over Marrakesh EU-pact gaat er komen!

In 2018 werd aangekondigd dat de VN een bepaald migratiepact voor ogen had, het zogeheten Marrakeshpact. Er was veel te doen over dit pact toentertijd, ook in Nederland liepen de gemoederen hoog op. Helaas kwam dit pact er toch, maar nu blijkt dat ook de EU een migratiepact wil invoeren. Eentje die wel bindend zal zijn! Forum voor Democratie wil daarom dit pact agenderen in de Tweede Kamer.



Baudet heeft het voor elkaar gekregen om genoeg steun te krijgen voor een debat over dit pact. En gelukkig maar, want voor je het weet wordt er weer een solidariteitspact ingevoerd zonder dat een groot deel van de bevolking hier van afwist.



De top van de EU is van mening dat alleen migratie de vergrijzing kan verhelpen binnen de EU. Daarom willen ze het volgende idee opperen: de EU gaat haar grenzen openen voor meer dan één miljoen migranten per jaar.

Megalomane EU-aristocraten zoals Timmermans en Von der Leyen willen dit idee in een verdrag omtoveren, een verdrag dat bindend is. Dus onze soevereiniteit wordt nogmaals opzijgeschoven voor de multiculturele fantasieën van de Europese Commissie.

Want laten we wel wezen, welke landen gaan deze migranten opvangen? Wat zijn de minimale vereisten (opleiding, leeftijd etc.)? Dit plan is ondoordacht, en past daarom perfect in het totale faalbeleid van de EU.