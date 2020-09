‘Geert Wilders dwingt respect af bij Hongaarse premier Orbán, als liberaal met anti-migratiestandpunten’

Nederland en Hongarije onderhouden al vele jaren uitstekende relaties op alle vlakken. Toch weten we eigenlijk maar bitter weinig van het land, maar oordelen wel…. Alle reden voor Frits Bosch om samen met Hongarije kenner László Marácz het zoeklicht op Hongarije te zetten. We doen dat in een aantal delen. Vandaag het laatste deel: de verhouding Orbán –Wilders.

Hoe ziet u de verhouding Orbán -Wilders?

László Marácz: Orbán en Wilders kennen elkaar al heel lang. Beide politici zijn in de Europese liberale familie begonnen en hadden contacten met voormalig VVD-leider Frits Bolkestein. Zoals bekend was Wilders medewerker van Bolkestein, en Bolkestein zag in Orbán de man van de toekomst in Midden- en Oost-Europa. Orbán maakte uiteindelijk de overstap naar de christendemocraten van de EVP.

Wilders is inhoudelijk een liberaal gebleven met anti-immigratie standpunten. Met die positie dwingt Wilders respect af in Hongarije en ook bij Orbán. Dat hij met een Hongaarse is getrouwd is een bijkomstigheid die hem entree verschaft in Boedapest, waar Wilders geregeld zijn schoonfamilie bezoekt.

Is Hongarije een voorbeeld voor populisten?

Ik weet niet wat er precies met de term ‘populisten’ wordt bedoeld. Voor eurofielen is het een scheldwoord, maar voor eurosceptici is het een geuzennaam. Orbán is een Hongaarse politicus die continuïteit biedt in lijn met de Hongaarse geschiedenis. De Hongaarse realiteit put uit die lange keten van verzet tegen onderdrukking en tirannie. Hongaren kunnen daardoor indien nodig meteen overschakelen op een weerstandmodus.

Ik weet niet of andere Europese landen, die in het verleden door de geschiedenis gunstig gezind zijn, die traditie kunnen volgen. Hongarije heeft laten zien dat een failliete boedel met een verstandig beleid en nationale eendracht in een korte tijd omgebogen kan worden naar een betere toekomst. Dat zal na de coronacrisis een te volgen recept kunnen zijn.

