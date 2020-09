Gele Hesjes komen terug in straatbeeld van Parijs, morgen demonstraties

We hebben er al een tijdje niets meer van gehoord, maar de Gele Hesjes zijn weer op de been in Frankrijk. Morgen zijn er demonstraties in Parijs en andere delen van het land. En omdat het coronavirus er nog volop aanwezig is, lijkt de kans er dik in te zitten dat het (weer) gaat escaleren.

In Frankrijk merken ze de economische klappen door de gevolgen van het coronavirus ook steeds meer. En lang niet iedere Fransoos kan zich een optimistisch vooruitzicht permitteren, want het virus grijpt er nog steeds wild om zich heen. Voor steeds meer mensen zal het daar niet (of niet snel genoeg) beter worden. En dan is het weer tijd om de straat op te gaan!

De Franse politie gaat uit van vier- tot vijfduizend demonstranten in en rondom Parijs voor morgen. Daarvan zouden er ongeveer duizend mogelijk gewelddadig zijn. Dat gaat dus geheid mis, want het enige wat ze hoeven te doen om de politie uit te lokken is geen afstand houden.

De autoriteiten in Toulouse, waar de Gele Hesjes-beweging ook groot is, hebben al eerder een demonstratie verboden in verband met het coronavirus. Maar ik denk niet dat de aanhangers van deze beweging daar nog langer naar zullen luisteren. Ze hebben namelijk de neiging om snel momentum te creëren. Dat merkten we in Nederland al maar de Fransen natuurlijk helemaal. Soms leek het wel alsof het halve land in de fik stond!