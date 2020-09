Gevolg corona: intocht Sinterklaas op een geheime plek én zonder publiek

Goed nieuws en slecht nieuws, de intocht van Sinterklaas gaat door, alleen zonder publiek en de locatie zal geheim blijven. De intocht zal zoals gewoonlijk op televisie te zien zijn, en in de aanloop naar het kinderfeest zal het Sinterklaasjournaal ook gewoon te zien zijn alleen zal setting anders zijn dan normaal. Oh, en Roetveeg Piet is van de partij, want NPO en NTR.





Naast het hele gedoe rondom de bedreiging van Zwarte Piet door Akwasi was de andere groot vraag wat er zou gebeuren met het Sinterklaasfeest. Daar heeft Nederland nu gelukkig een antwoord op gekregen. Het feest gaat door, maar of het nog een feest valt te noemen is een ander verhaal.

Met de tweede piek in het vooruitzicht wil de organisatie – en ook de overheid waarschijnlijk – geen enkel risico nemen. Evenementen van deze opvang zijn sowieso nog niet toegestaan, dus hebben ze iets anders bedacht.

De locatie van de intocht blijft geheim, dit voorkomt dat stugge en dwarse types alsnog de tocht naar het kinderfeest maken. Voor kinderen gaat het feest dan toch door – en pakjesavond gelukkig ook, alleen ditmaal wel zonder leuke intocht.

Omroep NTR wilde alles op alles zetten om Sinterklaas alsnog te ontvangen in Nederland, vandaar deze coronaverantwoordelijke oplossing.

‘Wij stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een warm welkom te geven in Nederland, maar wel op een manier die verantwoord is’