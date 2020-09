Golf wint aan populariteit na lockdown

Golfclubs in Nederland zien de interesse voor de sport enorm toenemen. Dat je een balletje kan slaan in de buitenlucht is daar natuurlijk niet vreemd aan. De verkopers van golfspullen doen dan ook gouden zaken. Zij kunnen de bestellingen nauwelijks bijhouden. De clubs zien deze nieuwe leden graag komen al is het alle hens aan dek om de toevloed aan geïnteresseerden op te vangen en de opgelegde veiligheidsregels na te leven.

Tijdens de lockdown trokken veel Nederlanders de vrije natuur in om te wandelen of te fietsen. Het heeft velen geïnspireerd om een sport te zoeken die ze buiten kunnen beoefenen. Golf is daar ideaal voor. Het is een heel toegankelijke sport, geschikt voor alle leeftijden, je hoeft niet heel fit te zijn en je bevindt je in een mooie omgeving. Het is de derde sport in Nederland. Ons land telt ruim tweehonderd golfbanen en meer dan 270 golfverenigingen. Golf was dus voor de lockdown al populair en kende een groeiend ledenaantal maar de lockdown heeft deze groei nog versneld.

Stormloop op golfballen

Dat merken ook de verkopers van golfspullen. Zij kunnen de vraag nauwelijks bijhouden. Bij Out of Bounds, een online verkoper van golfballen, schakelen ze helpende handen in om het aantal bestellingen op te volgen. “Gelukkig kunnen we de vraag nog bijhouden. Onze leveringstermijn bedraagt nog steeds 2-3 dagen”, klinkt het. Maar het gaat niet alleen om golfballen inpakken en versturen. Hoe meer golfers, hoe meer ballen er in het water belanden. Deze worden opgevist door golfbalduikers, gereinigd en opnieuw verkocht aan een lagere prijs. Gemiddeld verliest een golfer 3-4 golfballen per ronde en worden in Nederland jaarlijks liefst vijf miljoen rondes gespeeld. Er wordt dus flink gedoken naar balletjes deze zomer.

Het ziet er niet naar uit dat het snel rustiger wordt voor de golfverenigingen, tenzij het weer verslechtert. Niet alleen maken ze geïnteresseerden wegwijs in het wereldje van de holes, handicaps en clubs maar staat het personeel ook in voor het naleven van de veiligheidsmaatregelen. Want hoewel een balletje slaan in een open vlakte buiten heel veilig is, heeft de overheid ook aan de golfclubs regels opgelegd. Het is de taak van de clubs om ervoor te zorgen dat iedereen ze naleeft.

Reserveren via starttijdenplatform

De belangrijkste aanpassing waar je als golfer best rekening mee houdt, is dat de meeste clubs werken met reserveringen. Dat kan aan de receptie maar ook online via het starttijdenplatform GOLFGO. Deze reservatiedienst bestaat ook in app-vorm. De meeste clubs zijn erbij aangesloten. Zo wil men vermijden dat grote groepen op hetzelfde moment samentroepen. Wie achteraf wil napraten bij een glaasje in de kantine zal sinds 10 augustus dezelfde regels in acht moeten nemen als in een gewoon café.

Ondanks de strengere regels die de overheid de golfclubs oplegt, is de kans veel groter dat je het komende jaar steeds kan blijven golf spelen dan te gaan fitnessen in een fitnesszaak. Het lijkt erop dat de Nederlander eieren voor zijn geld kiest en op zeker wil spelen als hij lidgeld betaalt aan een sportclub. Dat golf in openlucht plaatsvindt, ook in de winter, is eveneens een geruststellende gedachte.