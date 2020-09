Grapperhaus gaat coronastraf verlagen, maar heeft ‘niets te maken’ met eigen bruiloftsrel

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) gaat ervoor zorgen dat de coronaboete omlaag gaat, en niet meer zal leiden tot een strafblad. Maar zowel premier Rutte als de minister, ontkennen op alle mogelijke manieren dat dit ook maar iets te maken heeft met de bruiloftsblunder van Grapperhaus. Nee joh, hoe kóm je erbij!

Grapperhaus beging een blunder en bood daar z’n excuses voor aan. Het fotomoment was het enige moment waarop het fout was gegaan met de 1,5 meter, zei hij toen nog. Niet veel later bleven de foto’s maar komen en bleek hij (aantoonbaar) te hebben gelogen. Zat er dik in natuurlijk, maar handig is het niet!

Nou was dat allemaal nog tot daar aan toe, Grapperhaus zou de Tweede Kamer wel overleven. Tot bleek dat de boa’s er last van kregen. Grapperhaus ondermijnde het gezag met zijn bruiloftsblunder, want ‘waarom krijgt hij geen boete en een strafblad, en ik wel?’ Dat leidde tot frustratie en agressie. Wat natuurlijk alleen maar verder zou worden gevoed als die coronastraffen in de huidige vorm zouden blijven bestaan.

Dat kan hij natuurlijk nooit openlijk toegeven, want dan zou hij erkennen dat druk uitoefenen op de overheid (‘ik wil die boete niet betalen’) effect heeft. En dat kunnen we niet hebben, hè?

In mei eiste het parlement al dezelfde soort veranderingen, maar toen gebeurde het allemaal niet. Het kabinet is gewoon gezwicht uit angst voor burgerlijke ongehoorzaamheid.