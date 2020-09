Greenpeace terroriseert vissers op de Noordzee: ‘Dit is spelen met mensenlevens’

Tot woede van vissers en Kamerleden is Greenpeace opnieuw stenen aan het gooien op de zeebodem. Voor de vissers is dit natuurlijk levensgevaarlijk, een grote steen kan een schip zomaar doen kapseizen. Vissers zijn vooral woedend op onze overheid dat zij dit zomaar laten gebeuren.



Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, is woedend op de activisten. Volgens de voorman spelen zij op deze manier met levens. Mocht een schip namelijk zo’n kei in zijn net krijgen dan kan dat levens kosten. Men moet denken aan stenen ter grote van hunebedden.

„Feitelijk is Greenpeace bezig zichzelf het etiket ’moordenaars’ op te plakken. Zo’n groot hunebed kan vissersboten zomaar laten omkieperen, als die menshoge keien in onze netten belanden.”

Greenpeace is van mening dat zij simpelweg een natuurgebied op deze manier beschermen. Ook zouden zij de locaties van de keien keurig doorgeven aan overheden.

Nooitgedagt vindt het niet kunnen dat onze overheid dit ‘oogluikend toestaat’.

„Natuurlijk zijn we bezorgd en de geschiedenis herhaalt zich. Deze milieu-extremisten hanteren hun eigen agenda en daar zijn geen afspraken mee te maken. De coalitie Noordzee Akkoord maakt zichzelf zeer ongeloofwaardig om dit soort lieden op te nemen in hun gezelschap. Het is één groene leugen waarmee deze zwaar gesubsidieerde regenboogbeweging het vissersleven onmogelijk en levensgevaarlijk maakt.”